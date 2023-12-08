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Самбисты из и Севастополя на юниорском первенстве ЮФО в Армавире — в ряду медалистов
фото: ВКонтакте, Владимир Красов

Самбисты из Крыма и Севастополя на юниорском первенстве ЮФО в Армавире — в ряду медалистов

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:26 08.12.2023

8 медалей (2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых) завоевали самбисты из Крыма и Севастополя на прошедшем 29 ноября – 2 декабря в Армавире Краснодарского края первенстве Южного федерального округа среди юниоров и юниорок 18-20 лет (спортсмены 2004-2006 гг. р.).

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали севастополец Александр Кобат (свыше 98 кг) и керчанка Дарья Давыдюк (до 59 кг). Серебряные медали в активе керчан Николая Матвиенко (до 58 кг) и Максима Овчарука (до 88 кг), а также Анастасии Волокитиной из Ялты (до 65 кг). «Бронзу» взяли керчане Вадим Семеновский (до 53 кг) и Алена Белоусова (до 50 кг), а также севастополец Тимур Алиев (до 88 кг). Наши поздравления спортсменам и их наставникам! — отмечает «Крымский спорт»

Все победители и призеры соревнований получили путевки на аналогичное первенство России, которое в следующем году пройдет в Казани.

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