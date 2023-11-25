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Саморегулирующая организация (СРО) в сфере строительства — что нужно знать
фото: pikist.com

Саморегулирующая организация (СРО) в сфере строительства — что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:06 25.11.2023

Саморегулирующая организация (СРО) в сфере строительства — это некоммерческое объединение предприятий, объединенных общими профессиональными интересами и целями. Основной задачей СРО в строительстве является саморегулирование и повышение уровня ответственности участников строительной деятельности. Система саморегулирования введена в России в рамках реформирования строительной отрасли.

Важные аспекты саморегулирования в строительстве через СРО включают:

  • лицензирование: членство в СРО обязательно для получения лицензии на строительную деятельность. Лицензии выдаются только тем строительным компаниям, которые являются членами СРО.
  • профессиональная аккредитация: члены СРО должны проходить профессиональную аккредитацию. Это подразумевает проверку квалификации и соответствия стандартам и требованиям СРО.
  • соблюдение стандартов и правил: СРО разрабатывают и утверждают стандарты и правила, которым должны соответствовать её члены. Это включает в себя соблюдение строительных норм и правил, этических стандартов и т.д.
  • ответственность перед заказчиками: СРО обеспечивает, что члены организации несут ответственность за качество своей работы и соответствие её нормам. Это повышает доверие со стороны заказчиков.
  • разрешение споров: СРО может участвовать в разрешении споров между членами и заказчиками, предоставляя механизм для урегулирования конфликтов.
  • обучение и повышение квалификации: СРО может организовывать обучение и мероприятия по повышению квалификации для своих членов.
  • сотрудничество с государственными органами: СРО сотрудничает с государственными органами и регулирующими органами для обеспечения соблюдения законов и нормативов.

Участие в СРО для строительных компаний предоставляет ряд преимуществ, таких как возможность получения лицензии, повышение доверия со стороны заказчиков, обеспечение качества выполняемых работ, а также возможность участия в разработке стандартов и нормативов отрасли.

Процедура вступления в СРО 

Процедура вступления в СРО может включать в себя ряд шагов и требований, и она может различаться в зависимости от конкретной СРО и региона. Другими словами,  скажем, вступление в СРО Екатеринбург как процедура имеет свои особенности, если сравнивать её с организациями в других регионах.

Однако, в общих чертах, процесс вступления в СРО может включать следующие этапы и требования:

  • лицензия: чтобы вступить в СРО, строительная компания должна иметь действующую лицензию на осуществление строительной деятельности. Получение лицензии обычно предшествует вступлению в СРО.
  • аккредитация: строительная компания должна пройти процедуру аккредитации в СРО. Это включает в себя предоставление документов, подтверждающих соответствие компании требованиям СРО, включая квалификацию персонала, опыт работы, финансовую устойчивость и т.д.
  • оплата вступительного взноса: в большинстве случаев компании обязаны уплатить вступительный взнос при вступлении в СРО. Этот взнос может зависеть от размера компании и характеристик её деятельности.
  • подписание договора: после успешной аккредитации компания подписывает договор с СРО, который определяет права и обязанности сторон.
  • участие в обучении и повышении квалификации: некоторые СРО могут требовать от своих членов участия в обучении и программ по повышению квалификации.
  • соблюдение стандартов СРО: членство в СРО подразумевает соблюдение стандартов и нормативов, установленных СРО.
  • регулярные обновления: членство в СРО требует регулярного обновления предоставляемой информации о компании и её деятельности.

Важно отметить, что конкретные требования могут различаться в зависимости от конкретной СРО и региональных особенностей. Лучше всего обращаться в соответствующую СРО или консультироваться с профессионалами, знакомыми с местными нормативами и требованиями.

Участие в СРО — профиты для строительных компаний

Участие в саморегулирующей организации (СРО) для строительных компаний может обеспечить довольно весомый ряд преимуществ, в том числе:

  • доверие заказчиков: участие в СРО, отмечают эксперты, однозначно «играет» на повышение степени доверия со стороны заказчиков. Это связано с тем, что членство в организации свидетельствует о том, что компания соответствует определенным стандартам качества и профессионализма.
  • реклама и маркетинг: факт принадлежности к СРО может использоваться в рекламных и маркетинговых материалах, что также помогает привлечь внимание потенциальных клиентов.
  • участие в разработке нормативов: члены СРО могут участвовать в процессе разработки стандартов и нормативов для отрасли, что позволяет им вносить свой вклад в формирование «правил игры».
  • повышение конкурентоспособности: сотрудничество с СРО может повысить конкурентоспособность компании на рынке, так как заказчики могут видеть членство в СРО как признак качества и ответственности.
  • разрешение споров: СРО может предоставлять механизм разрешения споров между членами и заказчиками, что помогает предотвращать длительные и дорогостоящие судебные процессы.

Важно отметить, что конкретные преимущества могут варьироваться в зависимости от конкретной СРО и её правил. Компании, рассматривающие вступление в СРО, должны внимательно изучить условия членства и оценить, как они соответствуют их конкретным потребностям и стратегии развития.

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