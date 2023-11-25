Саморегулирующая организация (СРО) в сфере строительства — что нужно знать

Процедура вступления в СРО

Процедура вступления в СРО может включать в себя ряд шагов и требований, и она может различаться в зависимости от конкретной СРО и региона. Другими словами, скажем, вступление в СРО Екатеринбург как процедура имеет свои особенности, если сравнивать её с организациями в других регионах.

Однако, в общих чертах, процесс вступления в СРО может включать следующие этапы и требования: