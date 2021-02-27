Самозанятые в Севастополе смогут получать такие же меры поддержки, как и субъекты малого и среднего предпринимательства

Соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Севастополе» во время внеочередного заседания Правительства Севастополя.

Это связано с изменениями федерального законодательства. Теперь на региональном уровне мы вводим соответствующие изменения, чтобы самозанятые граждане могли получать меры поддержки, которые сегодня доступны для субъектов МСП, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента экономического развития Алексея Попова.

Кроме того, гражданам, которые планирует организовать свой бизнес, будут оказывать информационные и консультационные услуги.

В 2021 году на эти цели выделено 4 млн рублей. Еще почти 1,8 млн рублей выделено для оказания информационных и консультационных услуг самозанятым гражданам.

Отдельный блок – поддержка социальных предпринимателей. Социальным предприятиям будут предоставляться гранты в размере до 500 тыс. рублей. Всего на эти цели предусмотрено 4 млн рублей, – подчеркнул Алексей Попов.

Также в программу внесены изменения, которые касаются Центра поддержки экспорта и докапитализации гарантийного фонда.

Фонду дополнительно поступит 55 млн рублей, чтобы они могли предоставлять гарантии в тех ситуациях, когда бизнесу не хватает залога в получении кредита, — сказал заместитель директора Департамента экономического развития.

В целом объем финансирования по программе определен в размере 587 млн рублей.