Самые необычные народные арт-объекты России собрали в энциклопедию. Арт-объекты из Крыма и Севастополя в ней есть

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. В неё вошли авторские достопримечательности изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, который прошел с октября 2021 по январь 2022 года. Победителем конкурса стал мамонт из железа в Магадане, официальное название объекта — скульптура «Время». Но все 85 участников всероссийского конкурса получили своё место в онлайн-энциклопедии самых необычных народных арт-объектов страны.

Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие.

Также команда Туту.ру разбила арт-объекты по трем категориям . Были созданы отдельные подборки необычных зданий, скульптур и креативного транспорта. Например, в список необычных зданий России вошли дачная обсерватория в Алтайском крае, дом из бутылок в Курской области, крутящийся дом в Карачаево-Черкесской Республике и еще 28 построек в разных регионах России. В подборку необычных скульптур попали, к примеру, «зоопарк» из цемента в Еврейской автономной области, крошки-хомлины в Калининграде, леотавр из шин в Краснодарском крае и другие интересные объекты. К необычному транспорту отнесли карету для императрицы в Ульяновской области, подлодку «Кит» в Санкт-Петербурге, копию истребителя X-Wing из «Звёздных войн» в Якутии.

Эта энциклопедия уникальна в своем роде. Еще никто и никогда ранее не объединял необычные народные арт-объекты, созданные жителями России из всех 85 регионов страны. Впечатляет как собранная география, так и спектр самих объектов: тут и необычные дома, и уникальный транспорт, и запоминающиеся скульптуры, и копии мировых достопримечательностей, и косплей узнаваемых артефактов из фильмов, и даже дерево из денег, — комментирует создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов

Всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов отдали более 70 тысяч человек. Помимо одержавшего победу магаданского мамонта из железа в тройку также вошли копии мировых башен в Вологодской области и пластиковые шедевры в Пензенской области. Конкурс проходил при информационной поддержке издания Lenta.ru.

В марте представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправятся в Магадан, чтобы вручить награду победителю конкурса Туту Арт.

Как проходил всероссийский конкурс Туту Арт

Команда Туту.ру совместно с участниками сообществ Туту.ру в соцсетях изучила сотни необычных сооружений, инсталляций, авторских достопримечательностей и отобрала 85 конкурсантов, по одному из каждого субъекта России.

85 народных арт-объектов были разбиты на 10 отборочных групп по 8 и 9 участников в каждой. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Из каждого отборочного раунда в финал выходил один объект, набравший больше всего голосов.

Голосование проходило на странице конкурса на сайте Туту . Отборочные раунды прошли с 12 октября по 21 декабря 2021 года, а финал состоялся с 11 по 24 января 2022 года. Проголосовать мог любой желающий.

Проект Туту Арт продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов сервиса организации путешествий Туту.ру. В 2018 и 2019 годах сервис провёл конкурс, в котором россияне выбрали населённый пункт с самым весёлым названием, а в прошлом году составил энциклопедию 100 самых необычных памятников России с их 3D-моделями.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!