Самые необычные народные арт-объекты России собрали в энциклопедию. Арт-объекты из Крыма и Севастополя в ней есть

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил
Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие.
Также команда Туту.ру разбила арт-объекты
Эта энциклопедия уникальна в своем роде. Еще никто и никогда ранее не объединял необычные народные арт-объекты, созданные жителями России из всех 85 регионов страны. Впечатляет как собранная география, так и спектр самих объектов: тут и необычные дома, и уникальный транспорт, и запоминающиеся скульптуры, и копии мировых достопримечательностей, и косплей узнаваемых артефактов из фильмов, и даже дерево из денег, — комментирует создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов
Всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов отдали более 70 тысяч человек. Помимо одержавшего победу магаданского мамонта из железа в тройку также вошли
В марте представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправятся в Магадан, чтобы вручить награду победителю конкурса Туту Арт.
Как проходил всероссийский конкурс Туту Арт
Команда Туту.ру совместно с участниками сообществ Туту.ру в соцсетях изучила сотни необычных сооружений, инсталляций, авторских достопримечательностей и отобрала 85 конкурсантов, по одному из каждого субъекта России.
85 народных арт-объектов были разбиты на 10 отборочных групп по 8 и 9 участников в каждой. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Из каждого отборочного раунда в финал выходил один объект, набравший больше всего голосов.
Голосование проходило на
Проект Туту Арт продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов сервиса организации путешествий Туту.ру. В 2018 и 2019 годах сервис провёл конкурс, в котором россияне выбрали населённый пункт с самым весёлым названием, а в прошлом году составил
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