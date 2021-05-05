Самые популярные маршруты на поезде у путешественников с детьми. Крым в перечне

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие ж/д направления на майские праздники выбирают путешественники с детьми и подростками.
Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Топ-20 популярных ж/д направлений на майские праздники у путешественников с детьми
|Город назначения
|Доля направления среди путешествующих с детьми
|Москва
|23,50%
|Санкт-Петербург
|14,72%
|Сочи
|4,69%
|Казань
|2,88%
|Краснодар
|2,13%
|Нижний Новгород
|1,89%
|Ростов-на-Дону
|1,82%
|Минск
|1,25%
|Екатеринбург
|.1,21%
|Ярославль
|1,18%
|Волгоград
|1,18%
|Тюмень
|1,15%
|Воронеж
|1,12%
|Новосибирск
|1,11%
|Псков
|0,83%
|Брянск
|0,82%
|Анапа
|0,81%
|Владимир
|0,81%
|Тула
|0,77%
|Симферополь
|0,69%
Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками на майские праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 38% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру.
На третьем месте по популярности — Сочи, с долей почти 5%. Также из теплых направлений в рейтинг вошли Краснодар, Анапа и Симферополь.
Есть ряд направлений, куда очень быстро можно добраться из столицы, и эти направления традиционно пользуются популярностью, в том числе у путешественников с детьми. Это, к примеру, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Брянск, Владимир и Тула.
Кроме того, у путешественников с детьми и подростками на майские праздники востребованы поездки на поездах в Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и Псков.
Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.
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