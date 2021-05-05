Самые популярные маршруты на поезде у путешественников с детьми. Крым в перечне

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие ж/д направления на майские праздники выбирают путешественники с детьми и подростками.

Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений на майские праздники у путешественников с детьми

Город назначения Доля направления среди путешествующих с детьми Москва 23,50% Санкт-Петербург 14,72% Сочи 4,69% Казань 2,88% Краснодар 2,13% Нижний Новгород 1,89% Ростов-на-Дону 1,82% Минск 1,25% Екатеринбург .1,21% Ярославль 1,18% Волгоград 1,18% Тюмень 1,15% Воронеж 1,12% Новосибирск 1,11% Псков 0,83% Брянск 0,82% Анапа 0,81% Владимир 0,81% Тула 0,77% Симферополь 0,69%

Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками на майские праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 38% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру.

На третьем месте по популярности — Сочи, с долей почти 5%. Также из теплых направлений в рейтинг вошли Краснодар, Анапа и Симферополь.

Есть ряд направлений, куда очень быстро можно добраться из столицы, и эти направления традиционно пользуются популярностью, в том числе у путешественников с детьми. Это, к примеру, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Брянск, Владимир и Тула.

Кроме того, у путешественников с детьми и подростками на майские праздники востребованы поездки на поездах в Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и Псков.

Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.