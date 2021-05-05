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Самые популярные маршруты на поезде у путешественников с детьми. Крым в перечне
фото: scratsmacker (pixabay.com)

Самые популярные маршруты на поезде у путешественников с детьми. Крым в перечне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 05.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие ж/д направления на майские праздники выбирают путешественники с детьми и подростками.

Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений на майские праздники у путешественников с детьми

Город назначенияДоля направления среди путешествующих с детьми
Москва23,50%
Санкт-Петербург14,72%
Сочи4,69%
Казань2,88%
Краснодар2,13%
Нижний Новгород1,89%
Ростов-на-Дону1,82%
Минск1,25%
Екатеринбург.1,21%
Ярославль1,18%
Волгоград1,18%
Тюмень1,15%
Воронеж1,12%
Новосибирск1,11%
Псков0,83%
Брянск0,82%
Анапа0,81%
Владимир0,81%
Тула0,77%
Симферополь0,69%

Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками на майские праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 38% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру.

На третьем месте по популярности — Сочи, с долей почти 5%. Также из теплых направлений в рейтинг вошли Краснодар, Анапа и Симферополь.

Есть ряд направлений, куда очень быстро можно добраться из столицы, и эти направления традиционно пользуются популярностью, в том числе у путешественников с детьми. Это, к примеру, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Брянск, Владимир и Тула.

Кроме того, у путешественников с детьми и подростками на майские праздники востребованы поездки на поездах в Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и Псков.

Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.

Самые популярные маршруты на поезде у путешественников с детьми. Крым в перечне

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