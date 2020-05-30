Санатории, отели, пансионаты, дома отдыха в Крыму начнут запускать в июне, но поэтапно

В Крыму подготовлен план по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, согласно которому объекты будут запускаться в три этапа. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Всего на территории Республики Крым располагаются 1 092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2 700 малых средств размещения. Пока из-за режима «повышенной готовности» они не работают.

На сегодняшний день и в ближайшей перспективе все прибывающие в Крым авиа, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, при отсутствии прописки в Крыму и собственности в обязательном порядке отправляются в обсерватор за собственный счет. Это неприятная, но необходимая мера безопасности, призванная обеспечить саму возможность начала летнего сезона на полуострове. Сегодня правительством Крыма, министерством курортов и туризма РК разработан и согласовывается с Федеральным центром план поэтапного запуска санаторно-курортной и туристической отрасли, — отметили в Совмине.

Первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора в действующей редакции.

Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан и при спокойной санитарно-эпидемической обстановке может начаться не ранее 15 июня. Перед началом работы средство размещения подаёт Уведомление о начале работы через сайт Совмина РК и проходит проверку с участием сотрудников Роспотребнадзора, министерств здравоохранения, курортов и туризма РК на предмет соответствия рекомендациям Роспотребнадзора, а также наличия опыта предоставления медицинских услуг, медицинской базы и соответствующего количества персонала.

На данный момент о готовности работать на подобном режиме заявили руководители порядка 40 средств размещения.

Вторым этапом предполагается разрешение работы гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора актуальные на тот момент и при, опять же, стабильной санитарно-эпидемической ситуации. Перед началом функционирования средство размещения должно быть осмотрено комиссией и подать Уведомление о начале работы на сайте Совмина РК.

Старт второго этапа возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого. Срок обусловлен тем, что с начала первого этапа пройдет четырнадцатидневный инкубационный период коронавирусной инфекции, что даст возможность оценить последствия запуска части санаторно-курортного комплекса. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании Федеральным центром.

Министерством курортов и туризма также запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования Портала Госуслуг или специально созданного ПО. Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений и т.д. Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух.

Параллельно, по поручению Главы Республики, разрабатываются программы отдыха за счет бюджетных средств ряда категорий граждан, определяются условия и периоды организованного детского отдыха.

На данный момент происходит напряженная работа по смягчению требований Роспотребнадзора к обьектам санаторно-курортного и гостиничного комплекса, выработке новых рекомендаций, конкретных планов реагирования и механизмов работы на всех этапах.

Мы прекрасно понимаем, что санаторно-курортный и в целом туристический комплекс Крыма ждет скорейшего начала работы, но делать это нужно осторожно, поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и дополнительных рисков как для жителей Крыма, так и для его гостей, — сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.