Санаторий «Родина» в Гаспре принят в федеральную собственность и передан Следственному комитету

Был ГУП РК, стал ФГУП.

Южнобережный санаторий «Родина» отныне — в федеральной собственности. Он передан Следственному комитету РФ. Соответствующее Распоряжение в самом конце декабря подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласиться с предложением главы Республики Крым и Следственного комитета Российской Федерации о принятии в федеральную собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Родина», переименовании его в федеральное государственное унитарное предприятие «Санаторий «Родина» и об осуществлении Следственным комитетом Российской Федерации функций и полномочий учредителя федерального государственного унитарного предприятия «Санаторий «Родина», — говорится в тексте Распоряжения.

Отмечается, что задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следственного комитета, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Санаторий «Родина» (до 2015 года – «Украина») расположен в самом «сердце» ЮБК, на стыке курортных поселков Мисхор и Гаспра. Ныне это 4 полноценных корпуса. Историческое белоснежное пятиэтажное здание первого корпуса, поднимающееся над морем более чем на 100 метров, облицовано инкерманским известняком, а цоколь и подпорные стены – прочным серым гаспринским, что создает чудесный эффект воздушности, полета здания, на фоне серых горных массивов. Венчает здание «античный храм» украшенный статуями советских граций (с венком из злаков, корзиной фруктов, и букетом цветов). Отдельным корпусом был возведен первый в СССР крытый бассейн с круглогодично подогреваемой морской водой. Как писалось во многих путеводителях того времени, «этот южнобережный дворец строился всем Союзом!». Здравница покоряла своей красотой и роскошью. Многие ошибочно полагали, что этот белоснежный дворец – наследие Российской империи. 5 октября 1955 года санаторий принял первых отдыхающих.

Четвертый корпус — почти современный «новодел» (построен в 90-е годы прошлого века), его главная особенность — четырехэтажное здание возвышается прямо над санаторным пляжем. Особого внимания заслуживает и парк, с пальмовыми и кипарисовыми аллеями, ливанскими и атласскими кедрами, лаврами и розами, центральной частью которого является грандиозная терраса к морю, украшенная статуями, фигурными светильниками, и множеством фонтанов (в наше время работает 2 фонтана). Сегодня санаторий «Родина» — круглогодичная здравница. Излюбленное место отдыха и оздоровления многих семей, которые отдают предпочтение просторным номерам, архитектуре, парковой зоне, благоустроенному пляжу. Подробнее – на сайте санатория.

Фото: http://www.s-rodina.ru/