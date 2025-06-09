Санаторно-курортный потенциал Крыма представили в Москве — на Всероссийском форуме «Здравница»

Министр и руководители ведущих санаториев и курортных комплексов принимают участие в деловой программе форума, делятся инновационными практиками медицинского и оздоровительного туризма, опытом и передовыми технологиями с представителями регионов и стран участников форума. Форум проводится Национальной курортной ассоциацией при поддержке Министерства здравоохранения РФ и других государственных структур, что подчеркивает его важность и статус.

Форум выполняет важнейшую миссию по объединению профессионального сообщества, поиску эффективных форм межведомственного взаимодействия, обмену научными и практическими достижениями, пропаганде необходимости оздоровления, восстановления и лечения граждан России.

Санатории Республики Крым также представлены единым крымским стендом. У участников форума есть возможность ознакомиться с лечебной базой и предлагаемыми программами лечения, инновационными методиками, внедряемыми в санаториях и новейшими технологиями. Достижению задачи сохранения здоровья граждан РФ способствует весь комплекс лечебно-профилактических средств санаторно-курортных учреждений Крыма. Крымские курорты помогают создать каждому свой новый стиль здорового образа жизни, активности и долголетия. Уверен, что гости и участники форума найдут необходимые пути взаимодействия в развитии и продвижении санаторно-курортной отрасли, а также по достоинству оценят ее важность в формировании социального климата страны и улучшении качества жизни россиян,- отметил приветствуя участников Форума министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК