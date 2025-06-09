Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Санаторно-курортный потенциал Крыма представили в Москве — на Всероссийском форуме «Здравница»
Новости Республики
Санаторно-курортный потенциал Крыма представили в Москве - на Всероссийском форуме «Здравница»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Санаторно-курортный потенциал Крыма представили в Москве — на Всероссийском форуме «Здравница»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:19 09.06.2025

9-11 июня в Москве в технопарке Сколково проходит главный форум санаторно-курортной отрасли страны — Всероссийский форум «Здравница-2025». Уже 25 лет форум ежегодно проводится в целях развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, расширения его возможностей в здоровьесбережении и национальной безопасности, восстановлении здоровья, формирования культуры управления здоровьем. Министерство курортов и туризма Республики Крым организует единый крымский стенд для презентации санаторно-курортного потенциала региона на Всероссийском форуме «Здравница». Возглавил делегацию от Крыма министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Министр и руководители ведущих санаториев и курортных комплексов принимают участие в деловой программе форума, делятся инновационными практиками медицинского и оздоровительного туризма, опытом и передовыми технологиями с представителями регионов и стран участников форума. Форум проводится Национальной курортной ассоциацией при поддержке Министерства здравоохранения РФ и других государственных структур, что подчеркивает его важность и статус.

Форум выполняет важнейшую миссию по объединению профессионального сообщества, поиску эффективных форм межведомственного взаимодействия, обмену научными и практическими достижениями, пропаганде необходимости оздоровления, восстановления и лечения граждан России.

Санатории Республики Крым также представлены единым крымским стендом. У участников форума есть возможность ознакомиться с лечебной базой и предлагаемыми программами лечения, инновационными методиками, внедряемыми в санаториях и новейшими технологиями. Достижению задачи сохранения здоровья граждан РФ способствует весь комплекс лечебно-профилактических средств санаторно-курортных учреждений Крыма. Крымские курорты помогают создать каждому свой новый стиль здорового образа жизни, активности и долголетия. Уверен, что гости и участники форума найдут необходимые пути взаимодействия в развитии и продвижении санаторно-курортной отрасли, а также по достоинству оценят ее важность в формировании социального климата страны и улучшении качества жизни россиян,- отметил приветствуя участников Форума министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Симферополе состоялся молодежный флешмоб «Россия – Куба»
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.