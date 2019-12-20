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Сауна, кухня и Wi-Fi: по каким запросам туристы выбирают жильё для отдыха на Новый год
автор фото Сергей Гурин, источник photographers.ua

Сауна, кухня и Wi-Fi: по каким запросам туристы выбирают жильё для отдыха на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:03 20.12.2019

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, по каким запросам чаще всего туристы выбирают жилье для отдыха в новогодние каникулы.

Туристы ищут жилье для новогоднего отдыха, где есть свои баня и сауна, желательно чтобы был бассейн с подогреваемой водой, отдельная кухня со всем необходимым, а на всей территории дома работала бесплатная интернет-сеть вай-фай, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять популярных запросов туристов на новогодние праздники:

  1. Баня/сауна, 14,26%
  2. Интернет Wi-Fi, 7,14%
  3. Количество комнат 2, 5,65%
  4. Бассейн, 5,46%
  5. Ванная в номере, 4,78%
  6. Горячая вода (постоянно), 4,62%
  7. Кухня, 4,41%
  8. Мангал, 4,29%
  9. Кабельное ТВ, 4,18%
  10. Камин, 3,37%

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) туристами жилья для отдыха на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.

Стоит также отметить, что снять недорогое жилье на новогодние праздники можно в Ялте, Евпатории, Петрозаводске, Лахденпохье, Олонце, Шерегеше, Великом Устюге, Переславле-Залесском и Осташкове. В Крыму и Севастополе, Карелии, Кемеровской, Вологодской, Ярославской и Тверской областях туристы бронируют новогодний отдых на период от 2,6 до 6,8 ночи и планируют потратить на проживание от 2,7 до 13 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего — в Ялте (в среднем, 2,7 тысяч рублей в сутки), дороже — в Шерегеше и Петрозаводске (по 13 тысяч рублей в сутки).

Сауна, кухня и Wi-Fi: по каким запросам туристы выбирают жильё для отдыха на Новый год

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