Сауна, кухня и Wi-Fi: по каким запросам туристы выбирают жильё для отдыха на Новый год

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Туристы ищут жилье для новогоднего отдыха, где есть свои баня и сауна, желательно чтобы был бассейн с подогреваемой водой, отдельная кухня со всем необходимым, а на всей территории дома работала бесплатная интернет-сеть вай-фай, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять популярных запросов туристов на новогодние праздники:
- Баня/сауна, 14,26%
- Интернет Wi-Fi, 7,14%
- Количество комнат 2, 5,65%
- Бассейн, 5,46%
- Ванная в номере, 4,78%
- Горячая вода (постоянно), 4,62%
- Кухня, 4,41%
- Мангал, 4,29%
- Кабельное ТВ, 4,18%
- Камин, 3,37%
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) туристами жилья для отдыха на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.
Стоит также отметить, что снять недорогое жилье на новогодние праздники можно в Ялте, Евпатории, Петрозаводске, Лахденпохье, Олонце, Шерегеше, Великом Устюге, Переславле-Залесском и Осташкове. В Крыму и Севастополе, Карелии, Кемеровской, Вологодской, Ярославской и Тверской областях туристы бронируют новогодний отдых на период от 2,6 до 6,8 ночи и планируют потратить на проживание от 2,7 до 13 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего — в Ялте (в среднем, 2,7 тысяч рублей в сутки), дороже — в Шерегеше и Петрозаводске (по 13 тысяч рублей в сутки).