Сборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 

Черноморские моряки начали учебно-тренировочные сборы для подготовки к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7. Соревнования состоятся 3-4 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе “Петровский”, где находится Главное командование Военно-Морским Флотом России. В прошлом году турнир состоялся в Севастополе, где местные курсанты из ЧВВМУ (прим. Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова) сумели завоевать бронзовые награды. На этот раз представительство черноморских моряков возрастёт. Помимо команды ЧВВМУ спортивную честь Крымского полуострова будет защищать сборная Черноморского флота, в состав которой войдут военнослужащие срочной и контрактной службы, более чем из 5 воинских частей. Куратором и тренером на сборах выступит менеджер Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах в Севастополе Борис Воронцов.
Наша команда готовится достойно представить наш флот, наш регион на предстоящих соревнованиях. У нас много ребят, которые регулярно тренируются и по-хорошему заряжены на то, чтобы доказать, что они могут обыграть любую команду на турнире. Хотел бы особо отметить помощь адмирала Игоря Владимировича Осипова, капитана 1 ранга Олега Владимировича Хоменко, а также начальникам физической подготовки военных частей за организацию тренировочного процесса, — цитирует Бориса Воронцова пресс-служба РК ЦСКА.
фото: пресс-служба РК ЦСКА
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..