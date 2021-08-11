Сборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 

Черноморские моряки начали учебно-тренировочные сборы для подготовки к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7. Соревнования состоятся 3-4 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе “Петровский”, где находится Главное командование Военно-Морским Флотом России. В прошлом году турнир состоялся в Севастополе, где местные курсанты из ЧВВМУ (прим. Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова) сумели завоевать бронзовые награды. На этот раз представительство черноморских моряков возрастёт. Помимо команды ЧВВМУ спортивную честь Крымского полуострова будет защищать сборная Черноморского флота, в состав которой войдут военнослужащие срочной и контрактной службы, более чем из 5 воинских частей. Куратором и тренером на сборах выступит менеджер Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах в Севастополе Борис Воронцов.