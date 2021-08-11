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Сборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7

Сборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:11 11.08.2021

Черноморские моряки начали учебно-тренировочные сборы для подготовки к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7. Соревнования состоятся 3-4 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе “Петровский”, где находится Главное командование Военно-Морским Флотом России. В прошлом году турнир состоялся в Севастополе, где местные курсанты из ЧВВМУ (прим. Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова) сумели завоевать бронзовые награды.   На этот раз представительство черноморских моряков возрастёт. Помимо команды ЧВВМУСборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 спортивную честь Крымского полуострова будет защищать сборная Черноморского флота, в состав которой войдут военнослужащие срочной и контрактной службы, более чем из 5 воинских частей. Куратором и тренером на сборах выступит менеджер Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах в Севастополе Борис Воронцов. 

Наша команда готовится достойно представить наш флот, наш регион на предстоящих соревнованиях. У нас много ребят, которые регулярно тренируются и по-хорошему заряжены на то, чтобы доказать, что они могут обыграть любую команду на турнире. Хотел бы особо отметить помощь адмирала Игоря Владимировича Осипова, капитана 1 ранга Олега Владимировича Хоменко, а также начальникам физической подготовки военных частей за организацию тренировочного процесса, — цитирует Бориса Воронцова пресс-служба РК ЦСКА.

фото: пресс-служба РК ЦСКА

Сборная Черноморского флота по регби-7 готовится к Кубку главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 

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