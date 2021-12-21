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Сборная КФУ подтвердила звание лучшей студенческой команды России. За это - награды от Главы Крыма

Сборная КФУ подтвердила звание лучшей студенческой команды России. За это — награды от Главы Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:07 21.12.2021

Глава Республики Крым наградил членов сборной команды Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского по футболу за победу в чемпионате Национальной студенческой Лиги России сезона 2021 года. По мнению Сергея Аксёнова, крымская сборная выступила очень достойно, что обусловлено хорошей подготовкой.

Своими спортивными достижениями вы популяризируете футбол, спортивный образ жизни для крымской молодежи, — цитирует пресс-служба Главу Крыма. Слова благодарности и уважения наставникам, Министерству спорта Крыма, всем, кто участвовал в вашей подготовке. Хочу сказать отдельное спасибо вашим родителям и вам за то, что проявили характер и силу воли.

Глава республики заверил, что Правительство РК в дальнейшем готово оказывать всестороннюю поддержку футбольной команде университета. Сергей Аксёнов вручил спортсменам Почётные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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СПРАВКА. Сборная команда Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского выиграла золотые медали чемпионата Национальной студенческой Лиги России сезона 2021 года, тем самым второй год подряд подтверждая звание сильнейшей студенческой футбольной команды России. В чемпионате НСФЛ сборная КФУ в этом сезоне установила абсолютный рекорд, одержав 15 побед в 15 матчах чемпионата.

В ноябре 2021 года сборная команда Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского приняла участие в 6-м Мировом чемпионате среди университетов, который состоялся в Риме. Впервые в истории на столь крупном международном турнире крымская команда представляла нашу страну, выступая под флагом Российской Федерации.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сборная КФУ подтвердила звание лучшей студенческой команды России. За это - награды от Главы Крыма

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