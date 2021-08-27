Сборная Крыма на Всероссийском турнире по спортивной борьбе панкратион в Севастополе завоевала 21 медаль

Всероссийский турнир по спортивной борьбе панкратион состоялся в Севастополе на базе спорткомплекса «Муссон» 21-22 августа.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 22 регионов нашей страны – от Липецка до Камчатки, медали были разыграны во всех возрастных категориях, причем как в классическом, так и в традиционном панкратионе. Мощной командой (40 спортсменов) – выступила на этом турнире сборная Крыма. В общей сложности наши земляки завоевали 21 медаль (12 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых), — сообщает «Крымский спорт» .