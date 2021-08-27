Сборная Крыма на Всероссийском турнире по спортивной борьбе панкратион в Севастополе завоевала 21 медаль

Всероссийский турнир по спортивной борьбе панкратион состоялся в Севастополе на базе спорткомплекса «Муссон» 21-22 августа.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 22 регионов нашей страны – от Липецка до Камчатки, медали были разыграны во всех возрастных категориях, причем как в классическом, так и в традиционном панкратионе. Мощной командой (40 спортсменов) – выступила на этом турнире сборная Крыма. В общей сложности наши земляки завоевали 21 медаль (12 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых), — сообщает «Крымский спорт».
Результаты крымчан:
В традиционном панкратионе победителями в своих категориях стали: мальчики 10-11 лет (2010-2011 гг. р.) – Ислям Исмаилов (до 27 кг), Тигран Акопян (до 29 кг) и Егор Россоха (до 50 кг); мальчики 12-13 лет (2008-2009 гг. р.) – Аким Мамутов (до 42 кг), Николай Заславский (до 50 кг), Артур Галенко (до 55 кг), Ярослав Пантелеев (до 59 кг) и Константин Головач (до 66 кг); юноши 14-15 лет (2006-2007 гг. р.) – Александр Будько (до 47 кг) и Даниил Хлапонин (до 66 кг). «Серебро» в активе Эмира Сейтумерова (мальчики 10-11 лет, до 34 кг) и Максима Скалозуба (мальчики 12-13 лет, до 50 кг), «бронза» – у Рустема Сейтумерова (мальчики 12-13 лет, до 38 кг) и Владимира Пяткова (юноши 14-15 лет, до 47 кг).
В классическом панкратионе на высшую ступень пьедестала почета поднялись Владимир Данильченко (юноши 16-17 лет, 2004-2005 гг. р., до 69 кг) и Савва Савин (мужчины, старше 18 лет, до 84 кг). Серебряным призером соревнований стал Давид Согомонян (мужчины, до 90 кг), бронзовыми – Даниил Столярчук (до 58 кг) и Николай Дубицкий (до 66 кг), оба – среди юношей 16-17 лет, Исроил Гафаров (до 66 кг) и Александр Ананьев (до 71 кг), оба – среди мужчин.
Отличное выступление крымских борцов, общекомандные итоги не подводились, но есть ощущение, что у нас в неофициальном зачете первое место, – отметил вице-президент Федерации панкратиона Крыма Владимир Цой.
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