Сборная Крыма – взяла «серебро» Кубка России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА

Сборная Крыма заняла второе общекомандное место на прошедшем в Евпатории на базе центра спорта «Эволюция» розыгрыше Кубка России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата), сообщает министерство спорта РК .

Всего в соревнованиях приняли участие команды из 30 регионов страны (104 спортсмена). Сборная Крыма была представлена семью спортсменами ГБУ «Крымцентр Инваспорт». Это евпаторийцы Никита Петренко и Игорь Семин, сакчанин Виталий Витюк, симферополец Игорь Сонин, феодосийцы Вячеслав Нефедов и Юрий Тишков. Выступали наши земляки под руководством тренеров Виктора Андрианова и Егора Щекина, — отмечает «Крымский спорт» .

Итоги выступления крымчан в личном зачете:

Вячеслав Нефедов (весовая категория до 59 кг) – 40 кг, 10-е место в общем зачете и 4-е – среди спортсменов с ДЦП.

(весовая категория до 59 кг) – 40 кг, 10-е место в общем зачете и 4-е – среди спортсменов с ДЦП. Никита Петренко (до 65 кг) – 125 кг, 3- место в общем зачете и 2-е – среди спортсменов маленького роста; спортсмен повторил рекорд России среди юношей.

(до 65 кг) – 125 кг, 3- место в общем зачете и 2-е – среди спортсменов маленького роста; спортсмен повторил рекорд России среди юношей. Игорь Семин (до 65 кг) – 90 кг, 7-е место в общем зачете и 4-е – среди спортсменов ДЦП.

(до 65 кг) – 90 кг, 7-е место в общем зачете и 4-е – среди спортсменов ДЦП. Игорь Сонин (до 72 кг) – 95 кг, 9-е место в общем зачете и 3-е – среди спортсменов с ДЦП.

(до 72 кг) – 95 кг, 9-е место в общем зачете и 3-е – среди спортсменов с ДЦП. Дмитрий Павлов (до 97 кг) – 134 кг, 4-е место в общем зачете и 2-е – среди спортсменов с ДЦП.

(до 97 кг) – 134 кг, 4-е место в общем зачете и 2-е – среди спортсменов с ДЦП. Юрий Тишков (до 107 кг) – 115 кг, 5-е место в общем зачете.

(до 107 кг) – 115 кг, 5-е место в общем зачете. Витюк Виталий (до 107 кг) – 168 кг, 1-е место в общем зачете и 1-е – среди спортсменов с ДЦП.

Справка На международных соревнованиях планируется отделение спортсменов с маленьким ростом (до 140 см) и спортсменов с ДЦП в отдельные классы, зачет идет в общей группе по весовым категориям и по экспериментальным классам.