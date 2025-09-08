Прямо сейчас:
СБУ разыскивает Тимоти: обвиняют в посягательстве на независимость Украины за концерты в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 08.09.2025

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Данные о нем были внесены в базу 1 июля. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны.

Ему вменяется предполагаемое «посягательство на независимость и территориальную целостность Украины» из-за концертов в Крыму. Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов на полуострове.

Кроме того, данные музыканта внесены в базу сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Как указано, «вина» артиста состоит в том, что он после одного из концертов летом 2023 года публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный «танк ВСУ». На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые «партнеры».

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

