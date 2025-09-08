СБУ разыскивает Тимоти: обвиняют в посягательстве на независимость Украины за концерты в Крыму

Данные о нем были внесены в базу 1 июля. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны.
Ему вменяется предполагаемое «посягательство на независимость и территориальную целостность Украины» из-за концертов в Крыму. Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов на полуострове.
Кроме того, данные музыканта внесены в базу сайта «Миротворец».
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Как указано, «вина» артиста состоит в том, что он после одного из концертов летом 2023 года публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный «танк ВСУ». На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые «партнеры».
источник: РИА Новости Крым
