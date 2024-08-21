Счет за услуги ГУП РК «Вода Крыма» теперь включен в единый платежный документ за услуги ЖКХ

Оплату возможно будет производить по номеру единого лицевого счета (ЕЛС), который предназначен для аккумулирования данных разных ресурсоснабжающих предприятий (ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Крымэкоресурсы»), а также НО Региональный Фонд капитального ремонта Республики Крым. Отдельные счета по оплате за услуги ГУП РК «Вода Крыма» направляться не будут. Единый платежный документ будет доставляться в почтовые ящики по адресу фактического оказания услуг.

Обращаем внимание граждан, что в случае произведения оплаты только за услуги водоснабжения и/или водоотведения, необходимо указывать назначение платежа.

По информации пресс-службы МинЖКХ РК