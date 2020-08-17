Сегодня истекает срок подачи заявлений на получение субсидии на профилактику COVID-19

Крымских предпринимателей призвали поторопиться.
17 августа истекает срок подачи заявлений на получение субсидии на проведение мероприятий по профилактике COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.
С 15 июля для представителей бизнеса была введена новая субсидия – на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции. Подать заявление на субсидию необходимо было до 15 августа, но так как этот день выпал на выходной, то срок переносится до 17 августа включительно. Представителям малого и среднего бизнеса следует поторопиться, — уточнила Ирина Кивико.
Вице-премьер напомнила, что подать заявление на получение субсидии можно любым удобным способом: за несколько кликов в
На сайте налоговой службы по номеру ИНН также можно
Отметим, что рассчитывается новая субсидия по формуле: для организаций и предпринимателей с наемными работниками: количество работников в мае х 6 500 руб. + 15 000 руб. Для предпринимателей без работников — 15 000 руб.
Подробнее с информацией о получении субсидии, ее размерах и процедуре предоставления можно
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