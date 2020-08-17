Сегодня истекает срок подачи заявлений на получение субсидии на профилактику COVID-19

Крымских предпринимателей призвали поторопиться.

17 августа истекает срок подачи заявлений на получение субсидии на проведение мероприятий по профилактике COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

С 15 июля для представителей бизнеса была введена новая субсидия – на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции. Подать заявление на субсидию необходимо было до 15 августа, но так как этот день выпал на выходной, то срок переносится до 17 августа включительно. Представителям малого и среднего бизнеса следует поторопиться, — уточнила Ирина Кивико.

Вице-премьер напомнила, что подать заявление на получение субсидии можно любым удобным способом: за несколько кликов в Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России по РК, также через спецоператора связи по ТКС, а также лично или по почте.

На сайте налоговой службы по номеру ИНН также можно проверить , имеет ли организация или предприниматель право на субсидию. В дальнейшем через сервис можно отследить, на какой стадии рассмотрения находится заявление.

Отметим, что рассчитывается новая субсидия по формуле: для организаций и предпринимателей с наемными работниками: количество работников в мае х 6 500 руб. + 15 000 руб. Для предпринимателей без работников — 15 000 руб.

Подробнее с информацией о получении субсидии, ее размерах и процедуре предоставления можно ознакомиться на промостранице.