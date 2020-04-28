Сегодня поймем, как жить в мае. Кремль анонсирует обращение Владимира Путина

Владимир Путин во вторник проведет совещание с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом, запланировано большое выступление Главы государства. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что на связь с Президентом в режиме видеоконференции во вторник выйдут все главы регионов. Будет и вступительное слово. Отвечая на уточняющий вопрос, обратится ли Президент к гражданам во время этого совещания, как это было раньше на подобных заседаниях, пресс-секретарь сказал:

Действительно, у Президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания.

В Кремле не стали сообщать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром сообщал, что правительство в ближайшее время планировало доложить Президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Пока самый распространенный неофициальны прогноз – продление режима «самоизоляции» в стране, минимум, до 12 мая.