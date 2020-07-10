Сегодня в Крыму открывается первая очная смена форума «Таврида». Президент приветствовал его участников

Сегодня в Крыму, в районе Судака состоится открытие первой очной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Как информирует пресс-служба форума, в бухте Капсель соберутся все те, кто на протяжении нескольких месяцев помогал команде «Тавриды» организовывать культурные мероприятия по всей стране и представлял ее в регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

10 июля стартует форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». С 10 по 15 июля пройдет первая творческая антишкола, ее участками станут 100 человек из 85 регионов, — уточнили в пресс-службе «Тавриды».

Первая «антишкола» (так называется формат интерактивных смен «Тавриды»), как сообщается на сайте форума, соберет молодых людей, активно проявивших себя в проектах арт-кластера «Таврида», реализующихся в регионах страны, и волонтеров, помогавших в проведении акций «Окна Победы», «Поем Двором», «Стрит Арт Проект», «Таврида Детям», «Мы Россия», Russian Dance.

Вы прокачаете soft-skills: научитесь выживать без стресса в мире горящих дедлайнов, разрабатывать креативные концепции и прогрессивные рекламные кампании, а также станете харизматичными ораторами, умеющими за короткое время качественно презентовать свой продукт. Творческая команда подготовит арт-перформанс для жителей Республики Крым. Особое внимание в программе будет уделено развитию осознанности и гармонии с собственным телом. Для этого на площадке работает студия здорового образа жизни «Лайф» с марафоном ежедневных лекций и тренировок, направленных на физическое и ментальное развитие, — говорится в описании смены.

В рамках первой программы также запланирована мотивационная сессия, которая включает подведение итогов проекта #МыВместе, общение с гуру event-индустрии, матер-класс от стилиста по проработке современного делового имиджа, встречи с лидерами творческих индустрий. Ее особенностью стане то, что к ней присоединятся иностранцы — они смогут участвовать в сессии в формате онлайн.

Всего в этом году планируется провести 10 антишкол. Они будут посвящены различным музыкальным направлениям, моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, народной культуре, дизайну и архитектуре, театру и кино, также одна из смен будет посвящена региональной тематике.

Одним из традиционных мероприятий каждой антишколы станет грантовый конкурс. По данным пресс-службы, в этом году максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн. рублей.

Одним из новшеств программы форума станет вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты, — уточнили в оргкомитете форума.

Смены «Тавриды» будут проводиться с 10 июля по 10 октября. Каждая собирает участников со всей страны, и, учитывая эпидемиологическую ситуацию, на площадке введены новые правила.

Обязательными для участников, гостей и экспертов будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер в обязательном порядке будет согласовываться и расширяться в соответствии с требованиями всех контролирующих органов, — отметили в оргкомитете «Тавриды».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума «Таврида». Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания, — говорится в приветственной телеграмме.

Президент также отметил, что в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции не все желающие смогли приехать на форум, однако выразил уверенность, что даже в дистанционном формате его участники смогут принять самое активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие проблемы.

Убежден, что форум пройдет успешно, будет содействовать вашему профессиональному становлению, поможет обрести новых соратников и единомышленников. И, конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были, без всякого преувеличения, неоценимы, — добавил Глава государства.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года он проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для «Тавриды» стал рекордно долгим — смены проводились с 11 мая по 5 октября; в этом году также планировался длинный сезон, однако планам помешала ситуация с коронавирусом.

Фото: группа форума «Таврида» в ВК — https://vk.com/tavrida_art .