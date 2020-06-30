Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Да, действительно, сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам, это будет ориентировочно ближе к 14:00, — сказал он.

Ранее Песков заявлял журналистам, что «перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам», поэтому не исключал, что перед основным днем голосования по поправкам к конституции также будет обращение.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».