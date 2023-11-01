Сегодня мы вспоминаем начало Керченско-Эльтигенской десантной операции. Это было 80 лет назад

Сегодня исполняется 80 лет с начала Керченско-Эльтигенской десантной операции. 1 ноября 1943 года, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, советские войска высадились на крымской земле.

Командир 318-й стрелковой дивизии Василий Гладков вспоминал: «Над плацдармом бушевал огонь. На море шумел шторм. И на земле был шторм: вздымались тучи земли и мелкого камня».

Об этой героической странице крымской истории напомнил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов. Он уточнил, что красноармейцы удерживали плацдарм в Эльтигене 36 суток в условиях шквального огня врага, а затем неожиданно пошли в атаку и совершили бросок по немецким тылам, захватив гору Митридат. Несколько дней спустя десант пришлось эвакуировать, но свою задачу он выполнил. А Эльтиген навеки вошел в историю как «Огненная земля».

Керченско-Эльтигенская операция сыграла важную роль в освобождении Крыма. Ее успех стал возможен благодаря беспримерному мужеству и доблести наших бойцов. Многие участники операции были удостоены звания Героя Советского Союза. Вечная слава воинам-освободителям! Их подвиг никогда не будет забыт, — подчеркнул Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.