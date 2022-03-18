Сегодня на горных вершинах полуострова взвились флаги Российской Федерации и Республики Крым

Сегодня, 18 марта, в ознаменование 8-ой годовщины Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией, сотрудники «КРЫМ-СПАС», совместно с членами КРО «РОССОЮЗСПАС» водрузили флаги России, Крыма и «КРЫМ-СПАС» на трех горных вершинах.

Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили восхождение на гору Чатыр-Даг и водрузили на одну из ее вершин — Эклизи-Бурун Российский триколор, флаги Крыма и «КРЫМ-СПАС». В ходе мероприятия, сотрудники аварийно-спасательного отряда поднялись с Ангарского перевала на высоту 1 527 метров.

Подъем на вершину горы занял около 2 часов, спасателям пришлось подниматься по достаточно сложному горному рельефу и при неблагоприятных погодных условиях. Общее расстояние, которое преодолели спасатели составило более 6 километров, — сообщили в МЧС РК.

В свою очередь, сотрудники Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» в количестве 8 человек совершили подъем на гору Ай-Георгий, на высоту 498 метров над уровнем моря. Спасатели преодолели путь на автомобиле высокой проходимости, затем в пешем порядке поднялись по сложному скальному рельефу на вершину, где водрузили флаги России, Крыма, «КРЫМ-СПАС» и КРО «РОССОЮЗСПАС».

Специалисты Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили подъем на вершину Ак-Кая в Белогорском районе. На известной всему Крыму Белой скале, на высоте 325 метров над уровнем моря, сегодня развеваются флаги Российской Федерации, Республики Крым, «КРЫМ-СПАС», а также знамя Победы, в знак поддержки крымских спасателей Российских вооруженных сил.

Водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор, для сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и членов «РОССОЮЗСПАС» является уже доброй традицией. Кроме этого, подобная акция ежегодно осуществляется в рамках празднования Дня Победы 9 мая, а также празднования Дня России, — подчеркнул министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

8 лет назад жители Крыма и Севастополя объединились, сделали свой выбор на референдуме и с безоговорочным результатом проголосовали за возвращение на историческую Родину, в Россию. Крымские пожарные и спасатели не оставались в стороне и принимали активное участие в событиях Крымской весны, не только отстаивая свою гражданскую позицию, но и честно выполняя свой профессиональный долг.

Фото: КРЫМ-СПАС.

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