Сегодня на выставке «Россия» покажут фильм о судьбе и подвиге подпольщиков – артистов крымского театра

В рамках декады «Крым. Культура» в Москве, на выставке «Россия» 10 апреля состоится показ документального фильма о судьбе и подвиге крымских подпольщиков – артистов труппы Крымского государственного драматического театра им. М. Горького.

В честь 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков на стенде Республики Крым будет представлен фильм об одной из драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Гостей ждет рассказ о деятельности, трагической гибели актеров и работников Крымского госдрамтеатра, участников крымского подполья. Группа «Сокол» активно работала против оккупантов, передавая ценнейшие сведения партизанам и советскому командованию, но в результате предательства члены группы были арестованы и казнены 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя. Память о героях жива в родном Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького, в пронзительном спектакле «Они были актерами», поставленном в 1973 году и удостоенном Государственной премии СССР в 1977 году.

В конце марта этого года на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького представлено новое прочтение легендарного спектакля.

Фильм создан при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Крым. О судьбе и подвиге подпольщиков повествуют учащиеся кадетских классов школы №7 им. Мокроусова города Симферополя (руководитель — краевед Наталья Маршалка), — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Созданию фильма предшествовала большая исследовательская работа. Полученные в результате материалы дали основание для дальнейшего научного поиска, итогом которого стало написание книги под названием «Исполнив роли главные свои…».

Начало кинопоказа в 14:00 (ВДНХ, павильон №75).