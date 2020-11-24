Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о предотвращении в Крыму четырех терактов

Четыре теракта предотвращено в Крыму с начала текущего года, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила в 2020 году предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта, — сказал секретарь Совбеза во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.

Патрушев отметил, что по всем выявленным нарушениям антитеррористической защищенности гостиниц и здравниц на полуострове «приняты соответствующие меры прокурорского реагирования«.

Секретарь Совбеза РФ коснулся также других вопросов безопасности в Крыму. По его словам, принятые меры позволили в период прошедшего курортного сезона не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По данным Патрушева, в текущем году в Крыму были спасены от утопления 59 человек, на 23% сократилось число пожаров, почти на 13% — количество ДТП и погибших в них, почти на треть — число пострадавших в авариях детей, а «усиление контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и питьевой воды позволило не допустить массовых пищевых отправлений«.

При подготовке к курортному сезону 2021 года необходимо учесть опыт, полученный в этом году, — поставил задачу Николай Патрушев.



По его мнению, распространение коронавируса оказало большое влияние на прошедший курортный сезон. Соответственно, власти Крыма и Севастополя должны безотлагательно реагировать на проблемы с оказанием медпомощи в условиях коронавирусной инфекции и не допускать дефицита лекарств.

Прошу эффективнее реализовывать данные вам полномочия по борьбе с эпидемией, не допускать дефицита лекарств, безотлагательно реагировать на возникающие проблемы с оказанием медицинской помощи больным, активизировать меры по укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения, — обратился секретарь Совбеза к главам Республики Крым и Севастополя.