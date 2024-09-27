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Сельским хозяйством Крыма займётся Денис Кратюк. Указ "на должность" подписан
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сельским хозяйством Крыма займётся Денис Кратюк. Указ «на должность» подписан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 27.09.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Дениса Кратюка на должность министра сельского хозяйства Республики Крым.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов пожелал Денису Кратюку успешной и плодотворной работы на должности руководителя ведомства.

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СПРАВКА. Денис Кратюк возглавлял администрацию Симферопольского района с ноября 2021 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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