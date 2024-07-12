Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии

Глава Республики Крым сообщил о налаженном деловом сотрудничестве между промышленными предприятиями Республики Крым и предприятиями исторических регионов России. По мнению Сергея Аксёнова, сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.
Сергей Аксёнов отметил, что договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии заключили семь крымских промышленных предприятий.
Ведутся поставки сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной. Работа в этом направлении продолжается, – заключил Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: Крым и Донбасс