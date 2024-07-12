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Семь промышленных предприятий заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 12.07.2024

Глава Республики Крым сообщил о налаженном деловом сотрудничестве между промышленными предприятиями Республики Крым и предприятиями исторических регионов России. По мнению Сергея Аксёнова, сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями  способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.

Сергей Аксёнов отметил, что договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии заключили семь крымских промышленных предприятий.

Ведутся поставки сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной. Работа в этом направлении продолжается, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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