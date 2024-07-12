Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии

Сергей Аксёнов отметил, что договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии заключили семь крымских промышленных предприятий.

Ведутся поставки сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной. Работа в этом направлении продолжается, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым