Семь севастопольских промышленных предприятий получили грантовую поддержку Фонда развития промышленности

иллюстрация: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:57 05.12.2025

Во втором полугодии 2025 года семь севастопольских производителей получили значимую поддержку от Фонда развития промышленности. Гранты, общая сумма которых составила около 2 миллионов рублей, были выделены на участие в международных выставках.

Участие в выставках является ключевым инструментом для роста бизнеса. Выставки предоставляют возможность заключать контракты, находить новых поставщиков и отслеживать актуальные рыночные тренды. Для севастопольских компаний это стало отличной платформой, чтобы поднять свои бренды на новый уровень и повысить конкурентоспособность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Дениса Профатилова.

В рамках программы Фонда развития промышленности Севастополя предприятия могли компенсировать часть расходов на организацию выставочного стенда (аренда, застройка, содержание), максимум 350 тыс. рублей. Эта возможность позволила компаниям заявить о себе на внешних рынках и установить новые деловые контакты.

Грант стал для нас хорошей поддержкой. Мы смогли представить севастопольскую керамику на крупной специализированной выставке. Это не просто компенсация расходов — это инвестиция в будущее предприятия. Благодаря этой поддержке мы показали наши изделия новой аудитории, заключили новые контракты и, что очень важно, почувствовали еще больше уверенности в своих силах. Мы увидели, что наш продукт, посуда из красной глины, конкурентоспособен и интересен на российском рынке от Калининграда до Владивостока, — отметили Игорь Штейн и Игорь Ким, соучредители ТМ «КрымКерамика».

Участниками стали:

• ООО «Макс Кристмас» — производитель искусственных елей и праздничного декора.
• ООО «Аззурро трейд» — компания по ремонту маломерных судов и промышленного оборудования.
• ООО «Рустехнология» — разработчик программных комплексов для бытовой автоматизации.
• ООО «Теплообмен» — завод промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
• ИП Штейн И. А. — мастерская по выпуску хозяйственной и декоративной керамики.
• ООО «НТП «Киви» — производитель орудий лова (рыболовные сети, тралы).
• ООО «Попилов» — судостроительная верфь (строительство моторных яхт).

Подробнее о программе поддержки — на сайте Фонда развития промышленности Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

