Семь севастопольских промышленных предприятий получили грантовую поддержку Фонда развития промышленности

Во втором полугодии 2025 года семь севастопольских производителей получили значимую поддержку от Фонда развития промышленности. Гранты, общая сумма которых составила около 2 миллионов рублей, были выделены на участие в международных выставках.

Участие в выставках является ключевым инструментом для роста бизнеса. Выставки предоставляют возможность заключать контракты, находить новых поставщиков и отслеживать актуальные рыночные тренды. Для севастопольских компаний это стало отличной платформой, чтобы поднять свои бренды на новый уровень и повысить конкурентоспособность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Дениса Профатилова.

В рамках программы Фонда развития промышленности Севастополя предприятия могли компенсировать часть расходов на организацию выставочного стенда (аренда, застройка, содержание), максимум 350 тыс. рублей. Эта возможность позволила компаниям заявить о себе на внешних рынках и установить новые деловые контакты.

Грант стал для нас хорошей поддержкой. Мы смогли представить севастопольскую керамику на крупной специализированной выставке. Это не просто компенсация расходов — это инвестиция в будущее предприятия. Благодаря этой поддержке мы показали наши изделия новой аудитории, заключили новые контракты и, что очень важно, почувствовали еще больше уверенности в своих силах. Мы увидели, что наш продукт, посуда из красной глины, конкурентоспособен и интересен на российском рынке от Калининграда до Владивостока, — отметили Игорь Штейн и Игорь Ким, соучредители ТМ «КрымКерамика».

Участниками стали: