Семейная ипотека в Симферополе: кто подходит и как подготовиться к заявке

Не все, кто хочет взять семейную ипотеку в Симферополе, понимают, кому она доступна и что нужно сделать до подачи заявки. А между «хочу» и «одобрили» — несколько важных шагов. Разбираем по порядку.

Кто может взять семейную ипотеку

Семейная ипотека доступна семьям, в которых есть дети. Конкретные условия по детям лучше уточнять актуально — программа периодически обновляется. Главное: оба супруга участвуют в сделке. Один становится заёмщиком, второй — созаёмщиком.

Использовать программу можно один раз. Поэтому к выбору объекта и параметрам кредита стоит подходить обдуманно.

Что проверяет банк

Банк смотрит на несколько вещей:

Кредитная история. Просрочки, закрытые долги, текущие кредиты — всё это влияет. Даже давно забытый штраф или технический сбой в банке может стать причиной отказа. Кредитную историю стоит проверить самостоятельно заранее — это бесплатно дважды в год.

Текущая долговая нагрузка. Банк считает, сколько от дохода уже уходит на кредиты. Если нагрузка высокая — могут отказать или снизить одобренную сумму.

Доходы. Подтверждённый доход должен позволять обслуживать кредит. При платеже около 35 000 рублей в месяц (кредит 6 млн на 30 лет) совокупный доход семьи должен быть достаточным по банковской методике.

Что сделать до подачи заявки

Запросить кредитную историю. Посмотреть на неё глазами банка. Если есть проблемные моменты — лучше разобраться до, а не узнать об этом из отказа.

Не брать новые кредиты перед ипотекой. Любой новый займ увеличивает нагрузку и снижает шансы на одобрение.

Не подавать заявки в несколько банков сразу. В Крыму ипотеку на строительство выдают только Сбербанк и ВТБ. Заявки в другие банки бессмысленны и оставляют лишние следы в кредитной истории.

Подавать заявку правильно с первого раза. Повторная подача — это риск. После отказа следующую заявку можно подать только через месяц. Лучше один раз — но правильно и с подготовкой.

Как специалист помогает подготовиться

Ипотечный специалист делает несколько вещей до подачи заявки: анализирует кредитную историю, оценивает нагрузку, выявляет потенциальные «стоп-факторы» и помогает их устранить. Только потом — подача.

Это не гарантия одобрения (финальное решение всегда за банком), но это минимизация рисков. Заявка подаётся один раз, сразу в правильном виде.

Дом в Симферополе: что строим

Мы строим дома из газобетона с железобетонным каркасом — это стандарт для сейсмически активного Крыма. Работаем с семейной ипотекой, ведём клиента от выбора участка до сдачи дома.

Деньги застройщик получает только после ввода дома в эксплуатацию. До этого они в банке.

