Семьи погибших военнослужащих из Крыма получат из республиканского бюджета по миллиону рублей

Семьи погибших военнослужащих из Крыма получат от региона по одному миллиону рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Семьям военнослужащих-крымчан, погибших в ходе специальной военной операции, будет выделено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Республики Крым, — отметил он.

Ранее сообщалось , что семьи военных РФ и росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации на Украине получат дополнительные единовременные выплаты в размере 5 млн. рублей. Как сообщила пресс-служба Кремля, такой указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

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