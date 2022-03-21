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Семьи погибших военнослужащих из Крыма получат из республиканского бюджета по миллиону рублей

Семьи погибших военнослужащих из Крыма получат из республиканского бюджета по миллиону рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 21.03.2022

Семьи погибших военнослужащих из Крыма получат от региона по одному миллиону рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Семьям военнослужащих-крымчан, погибших в ходе специальной военной операции, будет выделено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Республики Крым, — отметил он.

Ранее сообщалось, что семьи военных РФ и росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации на Украине получат дополнительные единовременные выплаты в размере 5 млн. рублей. Как сообщила пресс-служба Кремля, такой указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

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