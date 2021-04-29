Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство дома и покупку земельного участка

Правительство РФ расширило условия программы «Семейная ипотека».

Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома и приобретение земельного участка, при условии, что указанное строительство осуществляется по договору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, — сообщает портал КонсультантПлюс .