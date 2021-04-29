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Льготная ипотека: правила выдачи изменены

Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство дома и покупку земельного участка

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:34 29.04.2021

Правительство РФ расширило условия программы «Семейная ипотека».

Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома и приобретение земельного участка, при условии, что указанное строительство осуществляется по договору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, — сообщает портал КонсультантПлюс.

Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 587 «О внесении изменений в Правила возмещения Российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей»

Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство дома и покупку земельного участка

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