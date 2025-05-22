Семьи в Севастополе могут воспользоваться услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости

Молодые семьи в Севастополе теперь могут воспользоваться двумя новыми соцуслугами. Одна из них – «Социальная няня» – кратковременный присмотр и уход за детьми до трех лет. Другая услуга – прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Семья».
Одной из первых прогулочную коляску для новорожденного получила в прокат многодетная мама Софья Гаврильчик. В молодой семье четыре сына: Максим, Сергей, Константин и четыре месяца назад родился младший – Марат.
Об этой новой мере соцподдержки наша семья узнала из соцсетей губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Прокат предметов первой необходимости для малышей – это настоящая находка для многодетных семей. Такая мера помогает сократить финансовые затраты, а также поддержать в первые месяцы жизни ребенка, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя молодую маму.
Как сообщила директор Центра соцпомощи семьи и детям Ирина Мочалова, право на получение меры «Социальная няня» имеют молодые семьи, постоянно проживающие на территории Севастополя, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно и имеющие детей в возрасте до трех лет, при условии, что они относятся к следующим категориям:
- одинокие матери;
- семьи, в которых один или оба родителя обучаются очно;
- многодетные семьи;
- малоимущие семьи;
- семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Подробнее с информацией об услуге можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения.
Перечень предметов первой необходимости:
- детская коляска-трансформер;
- детская прогулочная коляска;
- кроватка для новорожденного с матрасом;
- пеленальный столик;
- детский стул для кормления ребенка;
- ванна для купания новорожденного;
- весы детские электронные для взвешивания новорожденных.
Предметы предоставляются на время до шести месяцев. Если заявитель нуждается в продолжении использования предметов первой необходимости, срок договора можно продлить, — отметила директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.
Для получения услуг необходимо обращаться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям по адресам: ул. Пушкина, д. 18, ул. Н. Музыки, д. 30, ул. Курчатова, д. 11, ул. Умрихина, д. 3, ул. Льва Толстого, д. 32, ул. Пожарова, д. 28-а.
Время работы: пн-чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45, контактный телефон 54-21-99.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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