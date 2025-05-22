Семьи в Севастополе могут воспользоваться услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости

Молодые семьи в Севастополе теперь могут воспользоваться двумя новыми соцуслугами. Одна из них – «Социальная няня» – кратковременный присмотр и уход за детьми до трех лет. Другая услуга – прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Семья».

Одной из первых прогулочную коляску для новорожденного получила в прокат многодетная мама Софья Гаврильчик. В молодой семье четыре сына: Максим, Сергей, Константин и четыре месяца назад родился младший – Марат.

Об этой новой мере соцподдержки наша семья узнала из соцсетей губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Прокат предметов первой необходимости для малышей – это настоящая находка для многодетных семей. Такая мера помогает сократить финансовые затраты, а также поддержать в первые месяцы жизни ребенка, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя молодую маму.

Как сообщила директор Центра соцпомощи семьи и детям Ирина Мочалова, право на получение меры «Социальная няня» имеют молодые семьи, постоянно проживающие на территории Севастополя, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно и имеющие детей в возрасте до трех лет, при условии, что они относятся к следующим категориям: