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Семьи в Севастополе могут воспользоваться услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Семьи в Севастополе могут воспользоваться услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:47 22.05.2025

Молодые семьи в Севастополе теперь могут  воспользоваться двумя новыми соцуслугами. Одна из них – «Социальная няня» – кратковременный присмотр и уход за детьми до трех лет. Другая услуга – прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Семья».

Одной из первых прогулочную коляску для новорожденного получила в прокат многодетная мама Софья Гаврильчик. В молодой семье четыре сына: Максим, Сергей, Константин и четыре месяца назад родился младший – Марат.

Об этой новой мере соцподдержки наша семья узнала из соцсетей губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Прокат предметов первой необходимости для малышей – это настоящая находка для многодетных семей. Такая мера помогает сократить финансовые затраты, а также поддержать в первые месяцы жизни ребенка, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя молодую маму.

Как сообщила директор Центра соцпомощи семьи и детям Ирина Мочалова, право на получение меры «Социальная няня» имеют молодые семьи, постоянно проживающие на территории Севастополя, в которых оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно и имеющие детей в возрасте до трех лет, при условии, что они относятся к следующим категориям:

  • одинокие матери;
  • семьи, в которых один или оба родителя обучаются очно;
  • многодетные семьи;
  • малоимущие семьи;
  • семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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Подробнее с информацией об услуге можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Перечень предметов первой необходимости:

  • детская коляска-трансформер;
  • детская прогулочная коляска;
  • кроватка для новорожденного с матрасом;
  • пеленальный столик;
  • детский стул для кормления ребенка;
  • ванна для купания новорожденного;
  • весы детские электронные для взвешивания новорожденных.

Предметы предоставляются на время до шести месяцев. Если заявитель нуждается в продолжении использования предметов первой необходимости, срок договора можно продлить, — отметила директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.

Для получения услуг необходимо обращаться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям по адресам: ул. Пушкина, д. 18, ул. Н. Музыки, д. 30, ул. Курчатова, д. 11, ул. Умрихина, д. 3, ул. Льва Толстого, д. 32, ул. Пожарова, д. 28-а.

Время работы: пн-чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45, контактный телефон 54-21-99.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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