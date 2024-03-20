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Семинар в Севастополе: профессиональный стресс и эмоциональная регуляция в нотариальной деятельности﻿

Семинар в Севастополе: профессиональный стресс и эмоциональная регуляция в нотариальной деятельности﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 20.03.2024

В Нотариальной палате города Севастополя состоялся семинар для нотариусов на тему: «Профессиональный стресс и эмоциональная регуляция в нотариальной деятельности». Данное мероприятие проведено в рамках проекта Федеральной нотариальной палаты «Развитие коммуникативных навыков нотариуса». Лекцию для севастопольских нотариусов читала Марина Мдивани — эксперт, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического института Российской академии образования.

За время, отведенное на лекцию, Марина Отаровна рассказала присутствующим о том, как происходит эмоциональное выгорание и формируется профессиональный стресс у нотариусов. Кроме того обсуждались стратегии поведения в конфликтных ситуациях и методы разрешения конфликтов. Также кандидат психологических наук рассказала о методах повышения коммуникативной компетенции нотариусов. День был очень информативно насыщенный, а лекция получила много положительных откликов нотариусов, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

Семинар в Севастополе: профессиональный стресс и эмоциональная регуляция в нотариальной деятельности Семинар в Севастополе: профессиональный стресс и эмоциональная регуляция в нотариальной деятельности

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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