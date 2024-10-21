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Семью севастопольского сотрудника МЧС России, победившую в конкурсе «Семья года», наградили в Кремлёвском Дворце

Семью севастопольского сотрудника МЧС России, победившую в конкурсе «Семья года», наградили в Кремлёвском Дворце

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:18 21.10.2024

Любовь, забота, традиционные ценности. В Государственном Кремлёвском Дворце наградили победителей конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» чествовали семью Сергея Куртукова – начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Севастополю. Он с женой Натальей воспитывает четверых детей.

Сергей отдал службе 29 лет, имеет десятки ведомственных наград. Наталья работает бухгалтером. А дома она – чуткая и заботливая мама. В 2005 году в семье родились сыновья Егор и Данил, а спустя 4 года – снова двойня: появились на свет дочки Алина и Диана. Дети активные, творческие, спортивные. Диана увлекается рисованием, Алина — конным спортом. У девочек множество грамот за участие в фотоконкурсах, патриотических играх, экологических акциях, культурных и других мероприятиях. У Данила награды за победы на футбольных турнирах и первенствах. Егор — призёр творческих конкурсов, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Церемония награждения победителей прошла торжественно и ярко, семьи поздравили Министр труда и соцзащиты Российской Федерации Антон Котяков, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Праздник украсили выступления звёзд эстрады, номера в исполнении представителей цирковых и музыкальных династий.

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Семью севастопольского сотрудника МЧС России, победившую в конкурсе «Семья года», наградили в Кремлёвском Дворце

На отборочном этапе на конкурс пришло более 11 000 заявок. Выбрано 88 победителей. Они все как один уверены: сила России – в крепкой семье!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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