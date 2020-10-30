Сенатор и депутат Госдумы от Крыма потребовали от Киева освободить херсонского филолога Татьяну Кузьмич

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы (от Крыма же) Андрей Козенко потребовали от Украины освободить филолога-русиста Татьяну Кузьмич, задержанную, по их данным, украинскими спецслужбами по подозрению в госизмене.

Сенатор заявил, что преподаватель русского языка и литературы, руководитель херсонской городской общественной организации «Русская национальная община «Русичъ», член Координационного совета организаций российских соотечественников на Украине Татьяна Кузьмич была задержана СБУ в августе этого года.

Мы требуем освободить украинского филолога-русиста Татьяну Кузьмич, арестованную по подозрению в госизмене, и призываем международное сообщество остановить произвол на Украине. Это задержание носит исключительно политический характер и является ярким примером жестокого политического преследования по языковой и культурной принадлежности, — сказал РИА Новости Цеков.

Он подчеркнул, что совместно с депутатом Госдумы РФ Андреем Козенко направил обращение в Совет ООН по правам человека, Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ с призывом остановить ущемление прав русскоязычных граждан на Украине.

Единственной «виной» Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с РФ, – говорится в обращении.

Парламентарии от Крыма призвали международные правовые институты рассмотреть вопрос создания отдельной мониторинговой группы с целью объективного изучения и справедливого расследования всех случаев политического преследования на Украине.

Что кроется за термином «гоизмена» по-украински… Педагог Татьяна Кузьмич регулярно, начиная с 2008 года принимала участие в фестивале «Великое русское слово», который проводился в Крыму. Кузьмич не скрывала своей общественной позиции и по поводу российско-украинских отношений, и по поводу ситуации с Крымом, и по поводу нынешнего политического курса официального Киева. Она — активная общественница, возглавляла известную не только в Херсоне организацию «Русская национальная община «Русичъ», которая проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская». 52-летняя Татьяна Кузьмич – кандидат педагогических наук, имеет многолетний опыт преподавания в различных школах Херсона. В 2014 году защитила диссертацию по теме «Формирование социальной компетентности старшеклассников средствами славянской культуры». Она является соавтором учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, вышедшего в 2008 году, и руководит научно-методической лабораторией управления учебными заведениями «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета.