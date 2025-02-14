«Серебряный лучик»: коммуникационный проект Центра крови выиграл номинацию престижной премии

Он же стал сильнейшим в своей номинации по мнению работавшего параллельно с основным Студенческого жюри. Центр крови впервые участвовал в этой престижной межрегиональной премии.

Проект крымского Центра крови посвящен тому, как сотрудники центра призывали с помощью массовых коммуникаций кадровых доноров и – прежде всего – доноров-новичков прийти и сдать кровь именно летом прошлого года. Ведь летом ежегодно поток доноров сокращается, и буквально каждый донор на счету.

«Спасибо дорогим крымчанам, которые откликнулись на наши призывы! Летом 2024 года к нам пришло на 400 человек больше, чем годом ранее, а это – 1200 спасенных жизней», — рассказал автор проекта, менеджер по связям с общественностью ГБУЗ РК «Центр крови» Алексей Гриценко.

Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг вручается с 2010 года за лучшие коммуникационные проекты, реализованные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Премия входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных PR-премий в России. В этом году во всех восьми номинациях на региональную премию поступило более 80 работ из 14 регионов ЮФО и СКФО, до финала дошли лучшие 26 проектов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК