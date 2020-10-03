Серьезное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта» стало причинной часового затора в районе Алушты

Пострадавшие выжили.

В 17.59 в службу спасения поступило сообщение о том, что на выезде из Алушты, на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Требуется помощь спасателей в деблокации. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. На месте аварии работали все оперативные службы.

Произошло лобовое столкновение автомобиля «Mercedes-Benz 190» с автомобилем «Мitsubishi-rolf». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Mercedes». Спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлического оборудования и передали их сотрудникакам скорой медицинской помощи. Так же были проведены работы по отключению аккумуляторных батареи поврежденных транспортных средств и произведен смыв топлива с проезжей части, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В соцсетях прошла информация о погибших в этой аварии. Однако «экипаж немца «выжил. Пострадавшие госпитализированы в Алуштинскую центральную городскую больницу и Ялтинскую городскую больницу №1.

Отметим, что это ДТП стало причинной почти часовой «тянучки» на трассе.