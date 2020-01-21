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Сергей Аксёнов анонсировал снижение цен на дизтопливо и сжиженный газ на АЗС Крыма
Фото: ФБ

Сергей Аксёнов анонсировал снижение цен на дизтопливо и сжиженный газ на АЗС Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 21.01.2020

Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, уже с 22 января компания «Атан», которая является участником соглашения с Советом министров Республики Крым в части стабилизации цен, снижает стоимость дизельного топлива на 1 рубль. Таким образом, цена дизельного топлива составит с завтрашнего дня 48,25 руб. за литр.

Отмечу, что с октября 2019 года компания в рамках соглашения с Правительством республики снизила цены на дизтопливо в общей сложности на 1,70 руб. Также с завтрашнего дня на АЗС «Атан» будут снижены цены на сжиженный газ на 1 рубль – до 23,25 руб. Это практические результаты совместной работы власти и бизнеса в интересах всего общества, — отметил Аксёнов.

Он выразил надежду, что и другие участники топливного рынка поддержат и присоединятся к инициативам Совета министров Республики Крым по стабилизации цен.

Сергей Аксёнов анонсировал снижение цен на дизтопливо и сжиженный газ на АЗС Крыма

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