Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Поздравляю всех с Днем Государственного флага России!

Это праздник, который олицетворяет исторические победы и достижения нашей страны, единство народов и мощь государства, неразрывность и преемственность отечественной истории.

Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной. В 2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане выступили против государственного переворота в Киеве, против нацизма и войны, которую режим, захвативший власть на Украине, пытался принести на нашу землю.

Наш крымский корабль под российским флагом уверенно движется в будущее. Продолжается модернизация экономики и социальной сферы, реализованы уникальные инфраструктурные проекты, растет объем инвестиций. Созданы все необходимые условия для решения нашей ключевой задачи, которая заключается в превращении Крыма в процветающий, самодостаточный регион России с высоким качеством жизни людей.

Благодарю крымчан за самоотверженный труд, желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!

Поздравление Председателя Государственного Совета Республики Крым с Днем Государственного флага России.

Дорогие друзья!

22 августа мы с вами отмечаем День Государственного флага Российской Федерации.

Наш российский триколор объединяет разные эпохи нашей отечественной истории. Многие славные её моменты связаны с красно-сине-белым полотнищем: под ним Россия набиралась мощи, расширяла свои границы. Под этим флагом Россия взяла Крымский полуостров под свою руку в далёком XVIII веке, под ним сражались защитники бастионов Севастополя.

И сегодня под его сенью Россия добивается новых побед: на полях сражений, в труде и на спортивных аренах. С ним мы прославляем свою Родину, укрепляем её безопасность и благосостояние. Его мы передадим тем, кто будет обустраивать и оборонять Россию после нас.

Для нас, крымчан, российский флаг долгие годы вынужденного отрыва от Родины был её символом, нашим политическим ориентиром. И когда в феврале 2014 года, в момент, когда Крым оказался на краю пропасти, он взвился над зданиями крымского парламента и правительства республики, мы поняли, что не одни, что Россия с нами. Российский флаг стал гарантией того, что мечта нескольких поколений крымчан о возвращении Крыма в Россию может быть реализована.

В современном мире, раздираемом противоречиями и конфликтами, Российский флаг становится символом надежды на мир и стабильность, на возможность отстоять традиционные ценности, нормальные человеческие отношения. Всё это мы отстаиваем внутри своей страны и поддерживаем во всём мире. Поэтому авторитет России и её Государственного флага растут изо дня в день. Уверен, наш флаг станет знаменем победы — победы правды над бесстыдной ложью, справедливости над двойными стандартами, человечности над животными инстинктами. В развернувшейся сейчас борьбе Добра со Злом мы обязаны победить: потому что иначе у человечества нет будущего.

Да здравствует российский флаг! Да здравствует Россия!