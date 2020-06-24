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Сергей Аксёнов и Владимир Константинов поздравили ветеранов, крымчан с 75-й годовщиной Победы

Сергей Аксёнов и Владимир Константинов поздравили ветеранов, крымчан с 75-й годовщиной Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 24.06.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов и спикер Госсовета Республики Владимир Константинов приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что память о Великой Победе объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Ровно 75 лет назад состоялся исторический парад победителей на Красной площади Москвы. И сегодня мы снова чествуем наших ветеранов, отдаем дань безмерного уважения и благодарности бессмертному подвигу победителей нацизма. Память о Великой Победе объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. Код Победы – в наших генах!Крым – земля героев. Неувядаемой славой покрыли себя защитники и освободители городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участники сражений, развернувшихся на крымской земле, у крымских берегов, в крымском небе.  Память о подвигах наших воинов, партизан и подпольщиков увековечена в названиях населенных пунктов, улиц, площадей. О войне напоминают сотни памятных знаков и захоронений, – отметил Глава Крыма.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Сергей Аксёнов поздравил ветеранов с великим праздником – Днём Победы, и выразил слова благодарности и уважения за подвиг.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Дорогие наши ветераны, мы испытываем чувство глубокого уважения и благодарности вам за все, что у нас есть, за то, что мы сегодня живем под мирным небом, и в стране, которую любим, которой гордимся. Это все благодаря вам. Не было бы 1945-го года – не было бы ничего. Вы ценой своей жизни, ценой своего здоровья сломали хребет фашистскому зверю. Это не красивые слова – это так и было. Память о тех, кто ушел из жизни, будет с нами всегда, мы гордимся вами, уважаем, ценим, помним всегда о ваших подвигах. С праздником вас! С Днем Победы, – сказал Глава РК.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Сергей Аксёнов добавил, что с Крымом связаны многие славные и трагические страницы истории Великой Отечественной войны.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Десятки населенных пунктов нашего полуострова, сотни улиц носят имена победителей. Память о Победе — нравственный ориентир для всех нас, великий урок мужества и любви к Родине. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! С праздником, друзья! Да здравствует Россия! – заключил Глава Республики.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

С приветственным словом выступил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, который поздравил крымчан и ветеранов с праздником Победы.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Поздравляю с 75-летием Великой Победы! Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долгих лет жизни. Крыму — процветания, России — мира и благоденствия, — сказал спикер крымского парламента.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой».

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, — заявил глава Госсовета РК.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой». Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, - заявил глава Госсовета РК.

Фото: пресс-служб Госсовета РК и Главы РК.

Сергей Аксёнов и Владимир Константинов поздравили ветеранов, крымчан с 75-й годовщиной Победы

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