Сергей Аксёнов и Владимир Константинов поздравили ветеранов, крымчан с 75-й годовщиной Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов и спикер Госсовета Республики Владимир Константинов приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что память о Великой Победе объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей.

Ровно 75 лет назад состоялся исторический парад победителей на Красной площади Москвы. И сегодня мы снова чествуем наших ветеранов, отдаем дань безмерного уважения и благодарности бессмертному подвигу победителей нацизма. Память о Великой Победе объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. Код Победы – в наших генах!Крым – земля героев. Неувядаемой славой покрыли себя защитники и освободители городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участники сражений, развернувшихся на крымской земле, у крымских берегов, в крымском небе. Память о подвигах наших воинов, партизан и подпольщиков увековечена в названиях населенных пунктов, улиц, площадей. О войне напоминают сотни памятных знаков и захоронений, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поздравил ветеранов с великим праздником – Днём Победы, и выразил слова благодарности и уважения за подвиг.

Дорогие наши ветераны, мы испытываем чувство глубокого уважения и благодарности вам за все, что у нас есть, за то, что мы сегодня живем под мирным небом, и в стране, которую любим, которой гордимся. Это все благодаря вам. Не было бы 1945-го года – не было бы ничего. Вы ценой своей жизни, ценой своего здоровья сломали хребет фашистскому зверю. Это не красивые слова – это так и было. Память о тех, кто ушел из жизни, будет с нами всегда, мы гордимся вами, уважаем, ценим, помним всегда о ваших подвигах. С праздником вас! С Днем Победы, – сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов добавил, что с Крымом связаны многие славные и трагические страницы истории Великой Отечественной войны.

Десятки населенных пунктов нашего полуострова, сотни улиц носят имена победителей. Память о Победе — нравственный ориентир для всех нас, великий урок мужества и любви к Родине. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! С праздником, друзья! Да здравствует Россия! – заключил Глава Республики.

С приветственным словом выступил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, который поздравил крымчан и ветеранов с праздником Победы.

Поздравляю с 75-летием Великой Победы! Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долгих лет жизни. Крыму — процветания, России — мира и благоденствия, — сказал спикер крымского парламента.

Владимир Константинов отметил, что «Победа досталась нашему народу слишком дорогой ценой».

Более 27 миллионов жизней советских воинов и мирных граждан забрала с собой самая страшная война в истории человечества. Крым понес тяжелейшие утраты в период войны: двести тысяч человек погибли здесь в концентрационных лагерях, более миллиона советских солдат осталось лежать на полях сражений за освобождение крымской земли, сотни деревень и сел были сожжены вместе с их жителями. Ответственность нашего поколения – помнить и чтить этот великий подвиг, — заявил глава Госсовета РК.

Фото: пресс-служб Госсовета РК и Главы РК.