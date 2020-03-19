Сергей Аксёнов подвел некоторые итоги рабочей поездки Владимира Путина в Крым и Севастополь

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал итоги рабочей поездки Президента РФ Владимира Путина в Крым и Севастополь.
Рабочая поездка нашего Президента на полуостров в День воссоединения Крыма с Россией еще раз подчеркивает колоссальную историческую значимость этого события для всей нашей страны. Как и все предыдущие визиты главы государства, эта поездка связана с важными и знаковыми моментами.
Владимир Владимирович отметил нелепость любых попыток поставить под сомнение выбор крымчан, сделанный в марте 2014 года. По словам Президента, все попытки других стран создать сложности жителям полуострова разбились, прежде всего, о желание людей быть с Россией. Нет никаких сомнений, что так будет и впредь. Никто и ничто не может остановить развитие российского Крыма, — отметил Аксёнов.
По его словам, символичным стало и награждение строителей Крымского моста – одного из ключевых инфраструктурных проектов современной России. Они совершили настоящий трудовой подвиг.
На встрече Президента с общественностью Республики Крым и города Севастополя был затронут широкий спектр вопросов, вызывающих общественный резонанс, – от ситуации с коронавирусом до поправок в Конституцию. Глава государства, как всегда, дал четкие, развернутые и исчерпывающие ответы на все вопросы. В частности, он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем, призвал не верить информационным вбросам и фейкам по этому поводу, а доверять только официальной информации, которая является достоверной, объективной и оперативной.
Уверен, что все задачи, поставленные Президентом по итогам рабочей поездки, будут успешно выполнены, — подытожил Глава Республики Крым.