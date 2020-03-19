Сергей Аксёнов подвел некоторые итоги рабочей поездки Владимира Путина в Крым и Севастополь

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал итоги рабочей поездки Президента РФ Владимира Путина в Крым и Севастополь.

Рабочая поездка нашего Президента на полуостров в День воссоединения Крыма с Россией еще раз подчеркивает колоссальную историческую значимость этого события для всей нашей страны. Как и все предыдущие визиты главы государства, эта поездка связана с важными и знаковыми моментами.

Владимир Владимирович отметил нелепость любых попыток поставить под сомнение выбор крымчан, сделанный в марте 2014 года. По словам Президента, все попытки других стран создать сложности жителям полуострова разбились, прежде всего, о желание людей быть с Россией. Нет никаких сомнений, что так будет и впредь. Никто и ничто не может остановить развитие российского Крыма, — отметил Аксёнов.