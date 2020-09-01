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Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея — «школы XXI века»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 12:06 01.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия и торжественной линейке МБОУ «Лицей» Симферопольского района по случаю Дня знаний. Он тепло поздравил присутствующих с открытием первой в Крыму «школы XXI века» на 1100 мест и назвал это знаковым событием.

Это знаковое событие для всех нас – открытие первой в Крыму «школы XXI века». Лучший праздничный подарок для учеников и педагогов, для детей и родителей, для всех жителей микрорайона «Жигулина роща». Сегодняшний День знаний навсегда запомнится тем, кто ведет своих детей и внуков в школы, а для всех учащихся станет новой страницей жизни, насыщенной ценными знаниями и яркими впечатлениями, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

По мнению Сергея Аксёнова, новый учебный год открывает огромные возможности для применения своих способностей, для реализации творческого потенциала.

Уверен, что ученики такой прекрасной, современной школы получат все необходимые знания и навыки, с которыми смогут уверенно шагать по жизни, достигать самых высоких целей и реализоваться себя в жизни, — подчеркнул в своем выступлении Глава РК.

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

Новый лицей построен в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Общий объем финансирования из федерального и регионального бюджетов составил почти 900 млн. рублей. В школе создан информационно-библиотечный центр с интерактивным оборудованием, предусмотрены два актовых зала, столовая, есть медицинский и стоматологический кабинеты, помещения для психолога и логопеда, современная спортивная площадка и стадион.

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

Как отмечает пресс-служба Главы Крыма, торжественная линейка прошла в особом формате, в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Также в это утро состоялась торжественная церемония закладки капсулы «Послание будущим первоклассникам».

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию лицея - «школы XXI века»

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