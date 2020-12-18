Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном пуске природного газа в селах Плодовое, Дорожное и Дубровка Бахчисарайского района. По его словам, это очень важное и долгожданное событие, которое происходит в рамках программы газификации региона.

Глава Крыма подчеркнул, что строительство распределительных газопроводов сёл Плодовое, Дубровка, Дорожное Бахчисарайского района Республики Крым позволит обеспечить газом порядка 2 тысяч человек.

Решения, которые принял Президент, правильные, в частности, в вопросе доведения газа практически до участка. Это значительная финансовая экономия для людей, которая составляет порядка 37 тысяч рублей на каждое подключение. Будем развиваться и дальше в этом направлении. Решение вопроса газификации всех населенных пунктов является одной из приоритетных задач, которую мы решаем и будем последовательно решать в ближайшие годы, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов поблагодарил «Крымгазсети», министерство топлива и энергетики РК, администрации Бахчисарайского района, поселковые администрации, всех, кто принимал участие в работе, подчеркнув при этом, что коллективный и слаженный труд всегда приводит к достойному результату.

Наличие газа значительно влияет на качество и комфорт жизни. Поздравляю всех с этим радостным и знаковым событием, — добавил Глава Республики.

По информации Сергея Аксёнова, проект был реализован за средства республиканского бюджета, общая стоимость реализации мероприятий по газификации составила почти 100 миллионов рублей.

Напомним, что из 84 сел Бахчисарайского района 70 сел газифицированы.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.