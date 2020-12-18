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Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 18.12.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном пуске природного газа в селах Плодовое, Дорожное и Дубровка Бахчисарайского района. По его словам, это очень важное и долгожданное событие, которое происходит  в рамках программы газификации региона.

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Глава Крыма подчеркнул, что строительство распределительных газопроводов сёл Плодовое, Дубровка, Дорожное Бахчисарайского района Республики Крым позволит обеспечить газом порядка 2 тысяч человек.

Решения, которые принял Президент, правильные, в частности, в вопросе доведения газа практически до участка. Это значительная финансовая экономия для людей, которая составляет порядка 37 тысяч рублей на каждое подключение. Будем развиваться и дальше в этом направлении. Решение вопроса газификации всех населенных пунктов является одной из приоритетных задач, которую мы решаем и будем последовательно решать в ближайшие годы, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Сергей Аксёнов поблагодарил «Крымгазсети», министерство топлива и энергетики РК, администрации Бахчисарайского района, поселковые администрации, всех, кто принимал участие в работе, подчеркнув при этом, что коллективный и слаженный труд всегда приводит к достойному результату.

Наличие газа значительно влияет на качество и комфорт жизни. Поздравляю всех с этим радостным и знаковым событием, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

По информации Сергея Аксёнова, проект был реализован за средства республиканского бюджета, общая стоимость реализации мероприятий по газификации составила почти 100 миллионов рублей.

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

Напомним, что из 84 сел Бахчисарайского района 70 сел газифицированы.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов принял участие в запуске газа в селах Бахчисарайского района

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