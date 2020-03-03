Сергей Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума

Причина – коронавирус.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня сообщил о переносе проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) на более поздний срок.

Важная информация. Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, — отметил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, причиной переноса форума является распространение коронавируса в мире, при этом Глава республики особо подчеркнул, что данная мера чисто профилактическая.

В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать, — добавил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что о новой дате пока говорить рано, следует посмотреть, как будет развиваться ситуация.