Сергей Аксёнов заявил, что «глобального увеличения цен» на отдых в Крыму не зафиксировано

Глобального увеличения цен на отдых в Крыму не зафиксировано, ситуация постоянно мониторится. Об этом сообщил Глаа РК Сергей Аксёнов.

Пока мы не видим глобального увеличения цен. Ситуацию мы мониторим. У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей, — сказал Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 1» .

Ранее сообщалось, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

Ранее ряд СМИ сообщил, что несмотря на интерес к внутреннему туризму, цены на отдых в Крыму в 2020 году отпугивают туристов

В частности, представитель сети агентств путешествий TBS Group рассказала, что реальных продаж путевок очень мало. По ее словам, коронакризис, вызвавший «похудение» кошельков, делает для многих Крым недоступным. Число запросов по отдыху на полуострове за последнее время увеличилось практически вдвое: туристы интересуются условиями заселения, собирают информацию об открытии и состоянии пляжей, но до самих покупок туров дело пока доходит редко. По словам эксперта, большинство проданных путевок приходится на долю курортов Краснодарского края.

Средний чек на отдых в Крыму колеблется от 37 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в зависимости от услуг и объекта размещения, но есть и заявки по 100-150 тысяч рублей.

Поэтому чаще всего это пустые запросы: узнать цены — и поехать на дачу, — цитирует эксперта издание Lenta.ru.

«Глобальное» или «не глобальное» удорожание отдыха в Крыму — ответ даст собственно турпоток уже в июле.