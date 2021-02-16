Сергей Аксёнов запустил в соцсетях флешмоб, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Глава РК Сергей Аксёнов предложил крымчанам и гостям полуострова фотографироваться на фоне новых «визитных карточек» региона и выкладывать их в соцсетях к 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов. Некоторые из них уже стали новыми «визитными карточками» полуострова. Предлагаю крымчанам и гостям Крыма в преддверии праздника Крымской весны сфотографироваться возле объектов, построенных после нашего возвращения на историческую Родину (это может быть любой объект – от Крымского моста до детского садика или детской площадки в вашем районе), и выложить фото в соцсеть с хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда. Лучшие работы будут размещены на моей странице в социальной сети Инстаграм, — запустил флешмоб Аксёнов.

Фото также можно присылать личным сообщением Главе Крыма.

В Instagram на флешмоб различная реакция. От восхищения и воодушевления:

Огромное спасибище вам за вашу работу! Крым расцветает! Классная идея! Вам спасибо за Ваш титанический труд.

До скепсиса и критики:

У нас в поселке Орджоникидзе можно сфотографироваться только возле аварийного детского садика. Одни обещания, а действий никаких. В Клепинино в центре села лавочка, это единственное что есть новое. Работы как не было, так и нет.

Отметим, что по хэштегу #ПутинКрымРоссияНавсегда уже есть первые фото.