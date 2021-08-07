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«Верево Сити»
Сергей Шойгу де-факто возглавил федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму
Фото: Минобороны РФ

Сергей Шойгу де-факто возглавил федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 07.08.2021

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сделанное ему президентом России Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии «Единая Россия».

По словам Шойгу, перед ним не стоял выбор, принимать ли предложение президента. Он отнесся к нему как к проявлению высочайшего доверия.

Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал, — цитирует РИА Новости слова Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое».

В интервью «Комсомольской правде» (Спецвыпуск «Только вместе мы победим!» от 4 августа) он подчеркнул, что наша страна — это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ.

Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции, — сказал Министр обороны.

Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».

Региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» в Севастополе Виталий Аржевикин уверен, что уверенная позиция России на мировой арене формируются благодаря мощной внутренней и внешней политике.

На протяжении веков наши Армия и Флот являются неотъемлемой частью формирования национального самосознания русских людей, развития и процветания под надежной защитой и ощущением безопасности. И, по моему мнению, как гражданина, как военного человека — федеральный список в этот раз как никогда представлен, как единая сила, которая включила в себя представителей всех «столпов», на которых держится величие и процветание нашей России, — говорит Виталий Аржевикин.

Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Сергей Шойгу де-факто возглавил федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму

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