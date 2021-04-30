Сергей Шойгу наградил ректора КФУ за заслуги в области военного образования

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил ведомственную медаль «За укрепление боевого содружества» ректору Крымского федерального университета Андрею Фалалееву. Награждение состоялось в ходе научно-практической конференции, посвящённой вопросам военной подготовки студентов, 30 апреля в парке «Патриот». Награда вручена за заслуги в реализации государственной политики в области военного образования.

Для нас это действительно честь. Я воспринимаю медаль не как личную награду, а как награду университету. Крымский федеральный сделал большой шаг вперёд в инфраструктурном и методическом плане. Курсанты нашего военного учебного центра – это достойные ребята, которых с удовольствием приглашают на контрактную службу Вооружённые силы РФ. Они демонстрируют высокие показатели в боевой подготовке и трепетное отношение к родине, а это заслуга коллектива военного учебного центра и его руководителя, генерала-майора запаса Александра Александрова. Конечно, наши курсанты не обязательно в будущем станут военными, но они совершенно точно выбрали правильную гражданскую позицию, – цитирует пресс-служба вуза ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

По его словам, одним из важных достижений вуза стало открытие новых специальностей для подготовки военных медиков: «Лечебное дело в наземных войсках» и «Лечебное дело в силах флота».

Открыв новые военные учебные специальности, КФУ стал первым в стране гражданским вузом, в котором ведётся подготовка курсантов по медицинским направлениям. Это стало возможно благодаря личному доверию Сергея Кужугетовича Шойгу и поддержке главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова, и для нас это большая честь, – отмечает Андрей Фалалеев.

Сегодня в военном учебном центре Крымского федерального университета проходят подготовку более 350 курсантов.

фото: пресс-служба КФУ