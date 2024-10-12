Сергей Аксенов предложил заменить термин «новые регионы» на «исторические»

Словосочетание «новые регионы» надо как-то поменять на «исторические регионы». Это были земли Российской империи, люди были наши, Советский Союз был — ну какие они «новые»? Это исторические российские земли, которые всегда были в составе России, — цитирует Сергея Аксенова ТАСС .

Термин «новые регионы» некорректен по отношению к регионам Донбасса и Новороссии, которые воссоединились с РФ в 2022 году, так как это исторические территории России, которые лишь временно отсутствовали в составе страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Он отметил, что после длительного отсутствия в составе России — регионы вернулись, и теперь стоит вопрос об их восстановлении и «возвращении к нормальной жизни».

Потому что то, что было и у нас до 2014 года, сложно назвать нормальной жизнью, а коллеги вообще прошли испытание — и мужество людей, которые сегодня на освобожденных территориях занимаются построением новой жизни, вызывает восхищение, уважение. <…> Ради строительства справедливости, новой жизни [они] идут на риск <…>, и мы, к сожалению, теряем людей, и в первую очередь теряем самых лучших и самых сильных. Но, наверное, цена свободы предполагает это, — подчеркивает Глава Крыма.

Он добавил, что сейчас в регионах Донбасса и Новороссии приоритетным должно быть повышение уровня жизни до уровня других субъектов РФ.

[Перед этими четырьмя регионами стоят] задачи такие же, как перед всеми субъектами РФ. Просто они имеют определенную специфику. То отставание, которое было в Крыму с точки зрения развития любой инфраструктуры — спортивной, туристической и так далее, — эти же моменты, эти же проблемы сейчас и на освобожденных территориях, которые точно так же ставятся во главу угла при принятии решений должностными лицами. Принято решение о финансировании и развитии тех проектов, о достижении тех целей, тех показателей, которых уже достигли большинство регионов нашей большой страны. Эта задача <…>, наверное, все-таки требует консолидации всего общества, — заявил Сергей Аксенов.

источник: ТАСС