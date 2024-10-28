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Сергей Аксенов: Украина обязана своим существованием победам Красной армии и Сталину
фото: pikist.com

Сергей Аксенов: Украина обязана своим существованием победам Красной армии и Сталину

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:27 28.10.2024

Украина обязана своим существованием победам Красной армии и лично Иосифу Сталину, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он напомнил, что 28 октября 1944 года территория Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Эта дата напоминает о мужестве и героизме советских воинов, о важной вехе на пути к Великой Победе. А также о том, что Украина в границах 1991 года обязана своим существованием доблестной Красной Армии и лично Сталину, — написал Аксенов.

По его словам, на Украине стремятся замолчать подвиг советских солдат, которые освобождали эти земли. «Подвиг советского солдата пытаются «украинизировать», смысл этой даты — исказить и даже использовать ее для разжигания ненависти к России.

К сожалению, это дает свои плоды. Во всяком случае, многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы. И в мифическую «советскую оккупацию» тоже верят, — отмечает Сергей Аксенов.

Глава региона сообщил, что покончить с этой вакханалией лжи и ненависти можно только одним способом: выполнив все задачи специальной военной операции, поставленные президентом.

Раздавить нацистскую гадину. На этот раз окончательно, — заявил Глава Крыма. 

источник: ТАСС 

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