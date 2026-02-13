Сергей Аксёнов: «Беспилотные авиационные системы играют стратегически важную роль в развитии Крыма и всей России

Проект стартовал в декабре 2024 года и дал возможность 192 крымским школьникам освоить навыки пилотирования дронов. В течение полугода ребята тренировались на симуляторах и учились управлять беспилотными авиационными системами. В результате обучения все получат свидетельства оператора БПЛА.

В республиканских соревнованиях по гонкам дронов на Кубок «Беспилотные технологии» приняли участие 48 учеников из восьми школ Симферополя и Симферопольского района. Победителем стала команда из МБОУ «Средняя образовательная школа № 28 им. С.К. Беспалова».

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов акцентировал стратегически важную роль беспилотных авиационных систем как для Крыма, так и всей России.

Построение кадрового суверенитета в данной сфере является одной из ключевых задач. Уже сегодня навыки и знания операторов БПЛА востребованы не только в обеспечении безопасности, но и в научной деятельности, повседневной жизни, в том числе в сельском хозяйстве и медицине. Беспилотники помогают следить за состоянием природной среды, что особенно важно в пожароопасный или паводковый период. Техника позволяет быстро, эффективно и, что самое главное, безопасно определять масштабы происшествий, оценивать обстановку в реальном времени и принимать оперативные решения. Умение управлять дронами имеет огромный потенциал. У этого направления колоссальные перспективы. Поэтому образовательный проект «Беспилотные технологии» не просто популяризация современных технологий среди молодежи. Это эффективный инструмент ранней профориентации, объединяющий образование, спорт и патриотическое воспитание. Будем его развивать и дальше, привлекать больше участников. Думаю, присоединиться захочет большинство крымских школ, колледжей и техникумов, – сказал Глава республики.

За профессионализм и вклад в реализацию проектов по развитию беспилотной авиации в республике Сергей Аксёнов выразил признательность педагогам, общественникам и меценатам.

Кроме того, участникам и победителям Кубка «Беспилотные технологии» вручены заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знака «Часы от Главы Республики Крым», Благодарственные письма Главы Республики Крым, свидетельства о профессии рабочего / должности служащего «Оператор беспилотных авиационных систем».

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития материально-технической базы образовательных организаций для занятий БПЛА, взаимодействия Министерства спорта РК с Крымским исследовательским институтом беспилотных технологий по организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий по гонкам дронов, создания в Крыму преемственной системы подготовки кадров для БПЛА.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, советник директора АНО «Крымский исследовательский институт беспилотных технологий» Игорь Бойко, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым