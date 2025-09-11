Сергей Аксёнов: «Депутаты РК проделали блестящую работу с точки зрения нормотворчества»

Депутаты проделали блестящую работу с точки зрения нормотворчества, приведения законодательства в порядок, рассмотрения вопросов, важных для нормальной жизни граждан. Парламент выполняет свои задачи и обязанности своевременно, всегда находится во взаимодействии с исполнительными органами власти, – отметил Глава Крыма.

Вместе с тем, по мнению Сергея Аксёнова, крымским депутатам необходимо продолжать усиливать работу по коммуникации с населением.

Нас всех избрали в первую очередь именно для оказания содействия гражданам, которые нуждаются в координации во взаимодействии с органами власти. Сегодня, в условиях продолжающейся специальной военной операции, мы должны помнить не только о самых насущных вопросах, касающихся поддержки решений нашего Президента и Вооруженных Сил Российской Федерации, но и об обыденной жизни. Есть масса, казалось бы, вопросов мелких, но таких важных для каждого конкретного человека. Помочь решить эти вопросы – наша с вами самая главная задача. Прошу вас постоянно быть рядом с людьми, не вынуждать их стоять в очередях, пробиваясь через бюрократические барьеры, а находиться, что называется, на земле и обеспечивать связь с властями. Если мы все будем относиться к проблемам граждан как к своим собственным, у нас все пойдет. Мы все должны трудиться на благо крымчан и родного Крыма, – напутствовал Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что планирует вместе с Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым регулярно давать оценку деятельности депутатского корпуса.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил Владимира Константинова и всех парламентариев за труд:

Команда у нас сплоченная, понимание того, что нам нужно еще сделать, есть. Осталось лишь одно – засучить рукава и двигаться только вперед. К целям, которые ставит наш Президент. К результатам, которых от нас ждут жители республики.

Кроме того, в ходе заседания российскому актеру и режиссеру народному артисту РСФСР Никите Михалкову и российскому космонавту Герою Российской Федерации Василию Циблиеву было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Крым».

